Rekryterare till Framtiden
2026-01-28
Har du intresse för rekrytering, ett starkt affärsmannaskap och drivs av möte med människor? Då är du varmt välkommen att ansöka till tjänsten som rekryterare hos oss på Framtiden!
Detta är inledningsvis ett vikariat från mars till september, möjlighet till förlängning finns därefter.
OM ROLLEN
Som rekryterare hos oss på Framtiden får du vara med och hjälpa personer att hitta sitt drömjobb, och företag att hitta sin nästa kollega! Du har en varierad vardag där du ansvarar för hela rekryteringsprocessen, från kravprofilsmöte med kund, annonsering och search till intervjuer och avtalsskrivning. Här får du arbeta mot en bredd av företag i en varierande rekryteringsroll.
I rollen ingår rådgivning till våra kunder, kandidater och konsulter för att säkerhetsställa en professionell rekryteringsprocess. Vi är måna om att våra kandidater, konsulter och kunder är nöjda med det vi levererar!
OM DIG
Vi söker dig som älskar att jobba mot uppsatta mål och trivs i ett högt tempo. Du gillar att få strukturera upp och driva egna processer samt att arbeta med frihet under ansvar. Det är samtidigt viktigt för dig att jobba nära dina kollegor för att bolla idéer, utbyta kunskap och ha kul på jobbet tillsammans! Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess.
Krav för rollen:
Relevant eftergymnasial utbildning inom HR/ Rekrytering/ Ekonomi/ Psykologi (eller likvärdig)
eller relevant arbetslivserfarenhet
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Det är ett extra plus om du även har:
Erfarenhet av försäljning
Erfarenhet av rekryterings- och bemanningsbranschen
Erfarenhet av rekrytering specifikt inom IT/Teknik
OM FRAMTIDEN
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera talanger till rätt företag främst inom IT/Teknik, ekonomi och kontor. Framtiden startade 2004 och finns idag på sju orter i Sverige.
Som medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet! Vi är ett ambitiöst och härligt gäng som gillar att umgås med varandra och samtidigt alltid vill utvecklas tillsammans. Här strävar vi alltid efter att bli vårt bästa jag genom utbildning, träning och ständig utveckling i våra roller.
För oss på Framtiden är balansen mellan jobb och privatliv viktig, därför tillämpar vi förtroendetid och flexibel arbetsplats. Vi har också väl tilltaget friskvårdsbidrag och gemensam frukost varje dag.
Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Om du vill ha en arbetsplats präglad av en positiv kultur där vi, medarbetarna, är i fokus är Framtiden rätt ställe för dig.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Vår rekryteringsprocess kommer bestå av följande steg:
Telefonintervju
Personlighets- och logiktest
Kompetensbaserad intervju med rekryterare
Referenstagning
Intervju med rekryterande chef
VILLKOR
Omfattning: Heltid, vikariat på 6 mån mars- september
Start: Enligt överenskommelse, önskvärt mars/ april
Ort: Göteborg
Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka iväg din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51957_JOB".
