Rekondare till Järfälla
2025-08-13
Rekondare sökes till våran kund i Järfälla- Få nya möjligheter genom oss!
Är du en noggrann, praktiskt lagd person som brinner för bilvård och service? Då kan du vara den vi söker!
Just nu letar vi på Aura Personal efter en rekondare till ett uppdrag där du får vara med och se till att varje fordon lämnar verkstaden i sitt absolut bästa skick.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
I rollen som rekondare arbetar du med att vårda fordon både invändigt och utvändigt. Din insats är avgörande för helhetsintrycket, och du blir en viktig del av teamet som tillsammans ser till att varje kund möts av en bil som känns som ny.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Tvätt, polering och vaxning av bilar
• Rengöring av interiörer samt behandling av textil, plast och läder
• Applicering av skyddsprodukter för både lack och interiör
• Slutfinish inför leverans till kund
• I vissa fall enklare kundkontakt och service
Vi söker dig som
Är engagerad, självgående och har ett öga för detaljer. Du trivs med fysiskt arbete, är inte rädd att ta i - och har alltid kundens upplevelse i fokus.
Vi tror att du har:
• Tidigare erfarenhet av rekond, bilvård eller liknande praktiskt arbete
• En noggrann och kvalitetsmedveten arbetsstil
• Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• B-körkort är meriterande, men inget krav
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter.
