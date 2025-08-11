Reklam och Tidningsutdelare
Malmixx Projekt AB / Budjobb / Haninge Visa alla budjobb i Haninge
2025-08-11
Reklamutdelare
Svensk Direktreklam är en del av SDR gruppen och Sveriges största privata direktreklamföretag. Företaget är representerat på 39 orter via lokala franchisetagare och har huvudkontor i Uppsala samt försäljnings- och marknadskontor i Stockholm och Göteborg. Svensk Direktreklam är godkänd postoperatör av Post och Telestyrelsen. Företaget har ett aktivt miljöarbete och är sedan 2001 certifierade enligt ISO 14001.
Läs mer på www.sdr.se
Är du intresserad av ett flexibelt jobb förlagt till fredagar, lördagar och söndagar? Vill du komma ut och röra på dig och få motion?
Vi söker just nu distributörer till olika områden i Stockholm. Våra distrikt består av ca 200-500 hushåll och delas ut under 1-3 timmar. Möjlighet finns att jobba på flera distrikt, del tid eller heltid.
Trivs du med att ge service, har god fysik då arbetet är fysiskt krävande, är noggrann, då är du välkommen att söka jobb hos oss.
Skicka din ansökan till: isaac.mukiibi@sdr.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: isaac.mukiibi@sdr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reklam och Tidningsutdelare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmixx Projekt AB
(org.nr 556469-8248)
Nynäsvägen 3EB (visa karta
)
136 47 HANINGE Arbetsplats
Haninge Jobbnummer
9452794