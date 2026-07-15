Rehabkoordinator till Vårdcentralen Ryd
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-15
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta samordnade med de patienter som är sjukskrivna och där vården behöver koordineras med andra parter? Välkommen att söka tjänsten som rehabkoordinator hos oss. Vårdcentralen Ryd är en välfungerande vårdcentral med bra arbetsklimat och god personalsammanhållning.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Ryd ligger i Ryds centrum och har idag cirka 10 000 listade patienter.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att arbeta samordnande för de patienter som är sjukskrivna och där vården behöver koordineras med övriga parter såsom arbetsgivare, försäkringskassan, arbets-förmedlingen eller kommunens socialtjänst. I din roll som rehabkoordinator är dina uppgifter att ge stöd och råd till enskilda patienter och göra kartläggningar/bedömningar av individens rehabiliteringsbehov. Du kommer att ansvara för och delta i SIP/vårdplaner och möten med arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingår att stötta läkare och tillsammans kunna göra tydliga rehabiliteringsplaner. En viktig del i uppdraget är att samordna och samverka såväl internt som externt, allt för att ge stöd till patienten och bidra till att förebygga och förkorta sjukskrivningar.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 35 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Som rehab koordinator hos oss arbetar du i ett nära samarbete med vårdcentralens övriga medarbetare.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Om dig
Du är utbildad fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande med erfarenhet inom primärvård och att du tidigare har arbetat med rehabiliteringsfrågor och vårdsamordning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i team och att du är bekant med vårt journalsystem Cosmic. Vidare behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi söker dig som har en hög grad av personlig mognad. Du har god samarbetsförmåga men är också självständig i ditt sätt att arbeta. Du kan göra professionella bedömningar, påbörja och avsluta behandlingar och har en god förmåga att strukturera upp ditt arbete. Du är kommunikativ i både tal och skrift och är en problemlösare både ensam och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Alsättersgatan 40 A (visa karta
)
584 32 LINKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Ryd Kontakt
Maria Lindgren vårdförbundet maria.lindgren@regionostergotland.se Jobbnummer
10003837