Rehabkoordinator
2025-12-12
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
Psykiatriska kliniken Höglandet, Eksjö mottagningen
Är du högskoleutbildad inom hälso- och sjukvård och söker efter ett varierande arbete med att koordinera rehabilitering inom psykiatrin. Då tror vi denna delade tjänst kan passa dig!
Rollen som rehabkoordinator
I rollen som rehabkoordinator arbetar du för att skapa goda förutsättningar för våra patienters återgång till arbete och för att optimera sjukskrivningstiden för patienten. Som rehabkoordinator samverkar du internt med resterande team i individärenden, men också kring bland annat utvecklingsarbeten rörande rehabilitering och sjukskrivning. Samverkan sker också externt med parter som myndigheter, arbetsgivare, närstående och läkare. Du är också med i samverkansforum tillsammans med kommun och andra aktörer på både individ och gruppnivå.
Rollen är en tillsvidareanställning på 100% med arbetstider måndag-fredag, dagtid. Eventuellt kan viss tid delas mellan våra andra mottagningar i Nässjö, Vetlanda och Tranås. Tillträde sker efter överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. I Eksjö finns klinikövergripande enheter som remiss- och bedömningsenhet, akutmottagning samt vårdavdelning. Kliniken har öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda. Klinikens resurser är fördelade så att vi tar hänsyn både till klinikperspektivet och till länsövergripande psykiatriska vårdprocesser. Vi medverkar i utvecklingen och genomförandet av gemensamma vårdprogram och psykiatriska vårdprocesser i regionen.
Tjänsten i fråga innefattar placering på mottagningen i Eksjö. Vi är ett 20-tal medarbetare på respektive mottagning, med professionerna specialistläkare, psykolog, psykoterapeut, kurator, specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, skötare och vårdadministratör.Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Vi söker dig som har grundläggande högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete, som exempelvis kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska eller med annan utbildning vi bedömer likvärdig. Då det innefattas resor i rollen krävs det att du har B-körkort.
Har du erfarenhet från arbete som rehabkoordinator eller har gått utbildning till rehabkoordinator är det meriterande, det är dock inget krav för att söka tjänsten. Erfarenhet av tidigare arbete med samverkan mellan kommun och andra myndigheter ses som meriterande och likaså om du har erfarenhet av att arbete med människor med psykisk ohälsa. För att trivas i rollen hos är det bra om du är lösningsfokuserad. Det är av vikt att du kan arbeta självständigt och på eget initiativ, men samtidigt har lätt för att samarbeta med andra och har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Denna tjänst passar dig som tycker om variation i ditt arbete! Där varje dag är en ny utmaning, men med stort stöd från medarbetare och chefer. Att jobba i team ger en ökad möjlighet att vara med att utveckla sig själv, verksamheten och individen. Ger ett brett perspektiv på de insatser som bedöms, planeras och genomförs. Du ges möjlighet att delta i samverkan flera kommuner, då Eksjös upptagningsområde är Eksjö och Aneby kommun vilket också skapar en bredd och ökade möjligheter till att påverka!
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du kontinuerlig kompetensutveckling med goda utbildningsförutsättningar i spännande sammanhang. Som ett exempel pågår i nuläget kompetensutveckling genom våra kliniska programområden.
För oss är det en självklarhet att alltid ha patienten i fokus. Vi lägger särskild vikt vid att alla medarbetare har möjlighet att vara delaktiga i utvecklings-och förbättringsarbetet, och vi ser också att patienters och närståendes delaktighet är en förutsättning för framgång.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Emma Ekegren, enhetschef på Psykiatriska mottagningen i Eksjö, tel.: 010-2435613. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 11 januari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så lämna gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1204/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9640662