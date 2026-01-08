Rehabassistent, semestervikariat
2026-01-08
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som rehabassistent hos oss under sommaren 2026.
Som rehabassistent arbetar du efter instruktion eller med delegerade uppgifter från arbetsterapeut och fysioterapeut inom området hjälpmedelshantering och aktivitets- och funktionsträning. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och stöd till patient, närstående och omvårdnadspersonal. Du kommer att arbeta i team och ha ett nära samarbete med både arbetsterapeut och fysioterapeut. Därtill ingår även samverkan med övrig omsorgspersonal.
Arbetet utförs i patientens hemmiljö, på särskilda boenden och i ordinärt boende.
Det kan även förekomma praktiska arbetsuppgifter inom hjälpmedelsverksamheten som till exempel leverans av hjälpmedel till patient samt arbete på hjälpmedelsförrådet.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, dagtid. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pågående utbildning till legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut alternativt är utbildad undersköterska eller rehabassistent. Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med rehabilitering/habilitering samt vana vid att hantera hjälpmedel.
Du är trygg med dig själv och dina arbetsuppgifter. Du behöver vara självständig, flexibel och inneha en god kommunikationsförmåga. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift samt god datorvana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. På polisen hemsida https://polisen.se/
väljer du registerutdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, blankettnummer 442-9.
Välkommen med din ansökan! Urval och tillsättning av tjänsterna sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
