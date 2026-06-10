Registrator till Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du arbetat som registrator och har erfarenhet av diariesystemet Platina? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en registrator till vår kund i Stockholm för uppdrag på deltid 75% eller heltid 100%, tjänstgöringsgraden kan diskuteras under rekryteringsprocessen. Uppdraget startar 6/7 2026 och pågår till 7/8 2026. Du kommer arbeta på kundens kontor i Ulvsunda Bromma.
Dina arbetsuppgifter
Du bistår vid postöppning, öppnar nya ärenden, vidareförmedlar remisser samt säkerställer att begäran om utlämnande besvaras och hanteras. Vidare bevakar du registraturens e-postlåda och diarieför handlingar i Platina.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Genomförd och godkänd registrators eller arkivarieutbildning
Minst tre månaders erfaren av Platina som diariesystem
Tidigare erfarenhet av att arbeta som registrator
Vi söker dig som vågar ta egna beslut utifrån de användarstöd som finns på plats och som har lätt för att samverka med andra.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 24 juni 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons sanna.perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888350-2046905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9958307