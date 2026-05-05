Registrator till myndighet i Eskilstuna
2026-05-05
Har du en registrators utbildning eller minst ett års arbetslivserfarenhet som registrator? Då kan detta vara tjänsten för dig, sök redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu för kunds räkning en registrator på heltid till Eskilstuna. Uppdraget påbörjas omgående och pågår i ca 6 månader.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst arbeta med följande:
daglig postöppning, diarieföring, registrering och expediering
bevakning av officiell epostbrevlåda
aktläggning och arkivering av diarieförda handlingar och ärenden
kontakt med medarbetare och allmänheten om myndighetens handlingar och ärenden i enlighet med offentlighetsprincipen
ta fram information om pågående och avslutade ärenden
ta fram statistik över pågående och avslutade ärenden
diplomerad registrator, registratorsutbildning på högskolenivå eller likvärdig. Alternativt gymnasium eller likvärdig utbildning samt ett års arbetslivserfarenhet som registrator
goda kunskaper i MS office eller liknande
goda kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public 360, W3D3, Platina mfl.)
kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamt sam registratorns verksamhet och ansvar
kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 10 maj 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7682172-1981979".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
https://career.bemannia.se
