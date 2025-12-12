Registrator till Kalmar
Vill du spela en cetral roll i myndighetens informationshantering och säkerställa att handlingar hanteras korrekt , effektivt och i enlighet med gällande regelverk? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Rollen innebär att du ansvarar för myndighetens löpande informationshantering och ser till att all hantering av handlingar sker korrekt, effektivt och i enlighet med gällande regelverk. Arbetsuppgifterna omfattar daglig postöppning samt registrering, arkivering och expediering av inkommande och utgående handlingar. Du arbetar även med utlämning av offentliga handlingar enligt offentlighetsprincipen och genomför sekretessprövningar vid begäran om registerutdrag. Utöver detta ingår kvalitetssäkring av diarieförda handlingar för att säkerställa att informationen är korrekt och fullständig. Vid behov stöttar du verksamheten i frågor som rör diarieföring och hantering av allmänna handlingar för att bidra till en enhetlig och välfungerande dokumenthantering.
Du blir en del av ett team tillsammans med övriga registratorer, där arbetet bygger på nära samarbete och kontinuerlig kommunikation med hela myndigheten. Arbetsgruppen består av fem registratorer och två utlämningshandläggare.
Registratorsfunktionen är placerad inom enheten Registratur och inköp, som även ansvarar för inköp, arkiv, informationshantering och utlämning av allmänna handlingar. Enheten har totalt 14 medarbetare och leds av en enhetschef.
Om dig
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som har en hög personlig mognad och kan agera professionellt i olika situationer. Du är flexibel och trivs i en vardag där förutsättningarna kan variera. Samtidigt arbetar du strukturerat och håller god ordning även när tempot är högt. Du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete, och du har ett serviceinriktat förhållningssätt där du bemöter kollegor och externa kontakter på ett hjälpsamt och respektfullt sätt.
Vi söker dig som har:
• slutförd gymnasieutbildning
• minst 2 års arbetslivserfarenhet av diarieföring, klassificering och registrering av allmänna handlingar
• arbetslivserfarenhet av tillämpningen av offentlighetsprincipen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen
• arbetslivserfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem
• arbetslivserfarenhet av sekretessprövning och utlämning av allmänna handlingar
• god förmåga att uttrycka sig i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• arbetslivserfarenhet av arbete inom statlig sektor
• arbetslivserfarenhet av Public 360.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Johan Carlström: johan.carlstrom@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
