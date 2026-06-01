Registrator och nämndsekreterare
2026-06-01
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Publiceringsdatum2026-06-01
Vill du arbeta i hjärtat av den kommunala demokratin och bidra till öppenhet och ordning i den offentliga förvaltningen? En av våra nuvarande kollegor inom Sektor social välfärd ska vara föräldraledig och vi söker dig som vill vara navet i vår ärendehantering under hennes frånvaro. Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombinerad roll som registrator och nämndsekreterare. I denna kombinerade roll säkerställer du att nämndens arbete genomförs enligt gällande lagstiftning och att myndighetens dokumenthantering håller hög kvalitet. Uppdraget är centralt för att våra demokratiska processer ska fungera och för att verksamheten ska kunna ge ett tryggt och rättssäkert stöd till kommunens invånare.
Som registrator ansvarar du för digital och fysisk postöppning och diarieföring av handlingar. Du är stöd vid synpunktshantering och utlämnande av allmän handling. Du kommer tillsammans med kollega ansvara för nämndadministrationen kring de två nämnder som hör till Sektor social välfärd. Det innebär att i nära samarbete med sektorchef och nämndens ordförande skapa kallelser och protokoll, samordna handlingar och utskick, kvalitetssäkra beslutsformuleringar och vara en viktig länk mellan politik, medborgare och tjänstepersoner i sektorn och kommunen. Inom sektorn finns en god upprättad struktur att följa och du kommer ha tillgång till en erfaren kollega som stöd. Du kommer även ingå i en funktionsgrupp med registratorer och nämndsekreterare i kommunen. Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, så som offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi ser gärna att du har kunskaper om och intresse av lagstiftningar som styr nämndernas verksamheter.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av moderna ärende- och dokumenthanteringssystem.
Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet, lyhördhet och förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer i såväl interna som externa kontakter. En god kommunikativ förmåga, ett gott bemötande, samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt är en förutsättning. Du ska ha goda kunskaper i svenska, god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift samt god datorvana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Heltid. Visstidsanställning ett år med möjlighet till förlängning. Övrig information
Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Intervjuer planeras till v. 26 och v. 28.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
531 88 LIDKÖPING
Social Välfärd, SV Stab och Utveckling, SV Stab o Utveckling Kontakt
Utredningsekreterare
Elin Edgren 0510-770256 Jobbnummer
9938105