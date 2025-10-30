Registrator med övergripande arkivansvar
2025-10-30
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Stöd för kompetensutveckling och fortbildning.
• Friskvårdsbidrag som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv.
- Hjälp med boende vid behov.
- Möjlighet till arbete på distans utifrån verksamhetens behov.
- Möjlighet till semesterväxling.
Registratorns roll är att utveckla registrering, e-arkiv och att ha övergripande ansvar för arkivfrågor i Hällefors kommun. Du får en central roll i att säkerställa korrekt hantering av allmänna handlingar, upprätthålla offentlighetsprincipen och bidra till utvecklingen av kommunens digitala informationshantering.
Kanslienheten är ett nav i kommunens centrala förvaltning och ansvarar för bland annat administration, växel, kommunikation, ärendehantering och arkiv. Som registrator blir du en viktig del av denna funktion och bidrar till att ge både den politiska organisationen och förvaltningen ett professionellt och rättssäkert stöd. Du ansvarar för utveckling av digitala processer och informationshantering. I rollen ingår övergripande arkivansvar.Dina arbetsuppgifter
- Registrera och diarieföra handlingar i kommunens digitala ärendehanteringssystem.
- Hantera post och funktionsbrevlådor samt fördela information till rätt enhet.
- Säkerställa korrekt arkivstruktur i digitala och fysiska arkiv.
- Bedöma sekretess och offentlighet enligt OSL och GDPR.
- Författa interna och externa skrivelser med juridisk precision.
- Delta i och driva utvecklingsprojekt för digital dokumenthantering och e-arkivering.
- Stötta och utbilda medarbetare i digitala arbetsflöden och informationshantering.
- Ansvara för övergripande arkivfrågor.Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom dokumenthantering, registratur, arkiv, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt.
- God juridisk kunskap om offentlighets- och sekretesslagen samt offentlig förvaltning.
- Erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem, inklusive e-arkivering.
- Noggrann, strukturerad och analytisk med förmåga att hantera stora informationsmängder.
- Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team, med ett serviceinriktat och pedagogiskt förhållningssätt.
- Intresse för utveckling av digitala processer och informationshantering samt en vilja att bidra till förbättring och kvalitetssäkring.
Meriterande
- Diplomeringskurser inom diarieföring, offentlighet och sekretess.
- Erfarenhet av arbete som registrator.
- Erfarenhet av att utbilda eller stötta kollegor i informationshantering.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Bifoga gärna relevanta utbildningsintyg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
