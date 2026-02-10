Registrator
Länsstyrelsen i Kronobergs län / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-02-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Kronobergs län i Växjö
Vill du ha ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till transparens, rättssäkerhet och god förvaltning?
Vi söker nu en driven och serviceinriktad registrator till rättsenheten.
Hos oss på Länsstyrelsen Kronoberg får du arbeta med hantering av allmänna handlingar i en bred statlig verksamhet - och vara en viktig del av samhällsuppdraget, varje dag.Publiceringsdatum2026-02-10Beskrivning
På rättsenheten arbetar våra registratorer tillsammans med arkivarie och jurister. Enheten är en del av avdelningen för utveckling och stöd, där vi bidrar med specialistkompetens inom bland annat HR, ekonomi och juridik för att stötta och utveckla länsstyrelsens verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Länsstyrelsens registratur står inför ökad digitalisering och automatisering, vilket gör att arbetsuppgifterna så småningom går mer mot att utbilda och kvalitetssäkra inom diarieföringsområdet. Vi kommer också att börja jobba inom nya system för signalskydd och säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
Som registrator har du en central roll i myndighetens dokument- och ärendehantering. Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
- hantera och administrera ärenden i vårt ärendehanteringssystem (Platina)
- hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
- ge stöd och service till kollegor gällande registrerings- och arkivfrågor
- ha kontakt med allmänheten samt lämna ut allmänna handlingar
- hålla i interna utbildningar i dokument- och ärendehantering
- delta i utvecklingsarbete gällande dokumenthantering, säkerhetsskyddsklassificerade handlingar samt signalskydd
- bidra till god informationsstruktur och tillgänglighet
Du har ett nära samarbete med både kollegor på enheten och övriga verksamheter inom myndigheten. Arbetet präglas av integritet, struktur och en hög grad av service.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- utbildning inom registratur, arkiv, informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- arbetat som registrator eller motsvarande roll inom offentlig sektor som arbetsgivaren bedömer jämförbar
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- vana vid ett digitalt arbetssätt och god förmåga att arbeta i olika IT-system
- grundläggande kunskap om offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och dataskyddsförordningen
Det är meriterande om du också har:
- erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina, eller liknande system
- erfarenhet av hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och/eller signalskydd
Vi söker dig som vill bidra genom driv och genom att utveckla nya arbetssätt. Vi vill även att du trivs med att utbilda kollegor. Som person är du resultatinriktad och bra på att ge god service. Du behöver kunna arbeta självständigt samtidigt som en god samarbetsförmåga är en förutsättning. Du är även noggrann med att följa regelverk och instruktioner. Du har ett stort engagemang för ditt arbete samt en vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Övrig information
Eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning att utföras vid en eventuell anställning. Anställningen kräver också att du är svensk medborgare.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön med individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-536-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kronobergs län
(org.nr 202100-2296) Arbetsplats
Länsstyrelsen Kronoberg Kontakt
Ann Jonasson, enhetschef 010-2237000 Jobbnummer
9735217