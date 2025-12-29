Registrator
Då vår huvudregistrator går vidare till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen söker vi en efterträdare. Är du redo för en ny utmaning där du verkligen kan göra skillnad? Vill du vara en viktig kugge i maskineriet för en organisation som strävar efter att göra skillnad för barn och elever varje dag? Då är detta rollen för dig! Vi söker en engagerad registrator som brinner för dokumenthantering och administration.
Ditt nya jobb
Att arbeta som huvudregistrator på vår förvaltning innebär att du har en viktig serviceroll både internt och externt. Du kommer att vara behjälplig kring frågor om ärende- och dokumenthantering och är en nyckelperson i den demokratiska processen gällande offentlighet, insyn och allmänna handlingar. Som huvudregistrator ansvarar du för Barn- och utbildningsförvaltningens fysiska och digitala postöppning, diarieföring, expediering och arkivering av ärenden. En stor del av arbetet är att hantera förfrågningar, och vara ett stöd till verksamheten, i fråga om utlämnande av allmänna handlingar.
I Östersunds kommun använder vi oss i dagsläget av ärendehanteringssystemet Ciceron. Under 2026 genomförs ny upphandling av ärendehanteringssystem.
Din arbetsplats kommer att vara på kommunhuset i Östersund, där vi arbetar aktivitetsbaserat vilket innebär att våra medarbetare väljer arbetsplats utifrån aktuell arbetsuppgift och behov, istället för att ha fasta platser.
Vanliga arbetsuppgifter
• Daglig postöppning, fysisk och digital
• Hantering av begäran av allmän handling
• Registrering och expediering
• Arkivering
• Deltagande i kommunövergripande nätverk och projekt
• Medverka till utveckling av diarieföring på enheter inom förvaltningen
• Sekreterarskap i förvaltningssamverkansgrupp och ev. andra forum
• Leda interna utbildningsinsatser
Samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter
Din kompetens
Krav
• Eftergymnasial utbildning som registrator eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Alternativt har några års erfarenhet av arbete som registrator eller liknande i offentlig verksamhet.
• Kan kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.
• Datorvana.
Meriterande
• Har god kännedom om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet gällande t.ex. diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar och sekretesskydd.
Vi söker dig
Som person är du noggrann, strukturerad, utåtriktad, initiativtagande och självgående. Det är viktigt med ett serviceinriktat och positivt arbetssätt samt att du har god samarbetsförmåga. Du har ett trevligt bemötande till samtliga du möter i din roll som huvudregistrator. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som gärna bidrar till trivsel i gruppen och på arbetsplatsen.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan.
