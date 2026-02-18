Registrator
Då vår huvudregistrator går vidare till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen söker vi en efterträdare. Är du redo för en ny utmaning där du verkligen kan göra skillnad? Vill du vara en viktig kugge i organisationens maskineri? Då är detta rollen för dig! Vi söker en engagerad registrator som brinner för informationshantering, är serviceinriktad, och gillar att jobba med utveckling.
Ditt nya jobb
Att arbeta som huvudregistrator på barn- och utbildningsförvaltningen är ett kvalificerat uppdrag där din kunskap, noggrannhet och känsla för struktur är avgörande för att ärenden och handlingar hanteras rättssäkert. Du kommer att vara en nyckelperson i den demokratiska processen gällande offentlighet, insyn och allmänna handlingar. Du arbetar med hela informationskedjan från postöppning, registrering/diarieföring till arkivering, gallring och utlämnande av allmänna handlingar.
En stor del av arbetet är att hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar och genomföra sekretessprövningar. Förutom den externa servicen ingår också bland annat att delta i arkivarbete, utveckla rutiner inom ärende- och dokumenthantering samt att utbilda och introducera medarbetare i gällande arbetssätt.
Arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner i förvaltningen, exempelvis nämndsekreterare, chefer och handläggare.
I Östersunds kommun använder vi oss i dagsläget av ärendehanteringssystemet Ciceron. Under 2026 genomförs ny upphandling av ärendehanteringssystem.
Din arbetsplats kommer att vara på kommunhuset i Östersund, där vi arbetar aktivitetsbaserat vilket innebär att våra medarbetare väljer arbetsplats utifrån aktuell arbetsuppgift och behov, istället för att ha fasta platser.
Vanliga arbetsuppgifter
• Daglig postöppning, fysisk och digital
• Hantering av begäran av allmän handling
• Diarieföring
• Arkivering
• Deltagande i kommunövergripande nätverk och projekt
• Utveckling av diarieföring på enheter inom förvaltning
• Sekreterarskap i förvaltningssamverkansgrupp och ev. andra forum
• Leda interna utbildningsinsatser
Din kompetens
Du har eftergymnasial utbildning som registrator eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Alternativt har du några års erfarenhet av arbete som registrator, eller liknande, i myndighet. Du är van vid diarieföring och informationshantering. Du kommunicerar obehindrat på svenska i så väl tal som skrift. Du har kunskaper om aktuell lagstiftning inom till exempel offentlighetsprincipen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddslagsstiftningen. Du har god datorvana.
Vi söker dig
Som person är du noggrann, strukturerad, utåtriktad, initiativtagande och självgående. Det är viktigt med ett serviceinriktat och positivt arbetssätt samt att du har god samarbetsförmåga. Du har ett trevligt bemötande till samtliga du möter i din roll som huvudregistrator. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som gärna bidrar till trivsel i gruppen och på arbetsplatsen.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd.
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan.
