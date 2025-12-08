Registrator
2025-12-08
Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, landsbygds-, beredskaps- och totalförsvarsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.
Hos oss arbetar drygt 150 personer och vår chef är landshövding Charlotte Petri Gornitzka.
Vi söker en erfaren registrator som tillsammans med oss vill vara med och utveckla myndighetens ärende- och dokumenthantering.
Bredden i vår verksamhet och myndighetens uppdrag ger en spännande och utvecklande miljö. Vi arbetar i systemet Platina för ärendehantering och som registrator kommer du att arbeta med uppgifter så som diarieföring, bedömning och klassificering av handlingar. Utöver diarieföring hanterar du också utlämnande av allmän handling inklusive sekretessprövning. Arbetet innebär även hantering av inkommen och upprättad säkerhetsskyddsklassificerad information. Stöd till myndighetens arkivverksamhet kan förekomma.
Du kommer att tillhöra enheten för samordning och stöd som består av verksamhetsområden inom ekonomi, verksamhetskontroll, upphandling, juridik, HR, kommunikation, registratur/arkiv och service. Enheten består av cirka 25 medarbetare, där du har ett nära samarbete med service- och säkerhetsfunktionen vid myndigheten.
Du kan komma att behöva genomgå utbildningar inom signalskydd och säkerhetsskydd för att fullt ut kunna axla rollen. Myndigheten kommer att tillse att du får erforderliga utbildningar.Kvalifikationer
För den här rollen vill vi att du har:
- lägst gymnasieexamen
- registratorsutbildning alternativt motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig
- praktisk erfarenhet av sekretessprövning och utlämnande av allmän handling
- hög IT-mognad
- en hög säkerhetsmedvetenhet
- goda kunskaper i Officepaketet och uttrycker dig väl i både tal och skrift på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- några års sammanhängande erfarenhet av att arbeta som registrator inom offentlig verksamhet
- erfarenhet av diarieföring i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina eller liknande ärende- och dokumenthanteringssystem
- vana att hantera säkerhetsskyddsklassificerad information
- utbildning inom signalskydd med roller som signalskyddsanvändare, systemoperatör eller kortadministratör Dina personliga egenskaper
Du är en ansvarsfull person med servicekänsla och pedagogisk förmåga. Du har lätt för att utveckla ett gott samarbete med andra men har samtidigt en förmåga att arbeta självständigt. Du är en engagerad och lösningsorienterad person som även i pressade situationer kan arbeta noggrant och strukturerat utan att tappa helhetsperspektivet. Vi värdesätter en bred bakgrund erfarenhetsmässigt för att vidga myndighetens perspektiv och öka gruppens gemensamma kompetens. Här avses såväl personliga erfarenheter och kunskaper som arbetslivserfarenhet. I din roll kommer du att hantera information som kräver hög integritet och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt även under perioder med hög arbetsbelastning och korta tidsförhållanden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning 6 mån.
Omfattning: Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen innan beslut om anställning fattas. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
Länsstyrelsen har samordningsansvar inom både krisberedskapen och totalförsvaret i länet. Det innebär att du som medarbetare kan komma att ingå i krisledningsorganisationen och att du kan bli krigsplacerad.
Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om människors lika värde.Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen i Gotlands län tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
