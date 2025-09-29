Registrator
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker dig som vill ha nya utmaningar och ta chansen att utvecklas hos en stor arbetsgivare, samtidigt som du bidrar med ny kunskap och nya perspektiv. Hos oss har du stora möjligheter att bredda din kompetens, skapa nätverk och samarbeta med kompetenta kollegor.
Om jobbet
Som registrator vid Linköpings universitet kommer du bl.a. att arbeta med att klassificera ärenden och handlingar och registrera dem i diariesystemet. Du kommer att hantera utlämnanden av handlingar, vara ett stöd till och bistå universitetets medarbetare med rådgivning, handledning och utbildning i dokumenthanteringsfrågor. Vidare ansvarar du tillsammans med övriga registratorer vid enheten för att utbilda, informera och samverka med andra registratorer i organisationen. En viktig del i arbetet är att aktivt delta i utveckling av dokumenthanteringen vid universitetet och att arbeta fram styrdokument, interna rutiner och processer inom området samt förankra dem i verksamheten. Det kan bli aktuellt med uppgifter inom systemförvaltning.
Om dig
Vi söker dig som har som lägst gymnasieutbildning och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Då universitetets dokument- och ärendehantering till stora delar är digital krävs det att du har goda IT-kunskaper. Anställningen kräver vidare att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete som registrator, gärna från offentlig förvaltning eller annan större och komplex verksamhet, samt erfarenhet av att använda ett modernt dokument- och ärendehanteringssystem. Det är även meriterande om du har kunskap om de författningar och rättsprinciper som du kommer att behöva förhålla dig till inom offentlig verksamhet, t.ex. offentlighetsprincipen.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna förutsätter att du är mycket strukturerad, noggrann och stresstålig och att du har förmåga att läsa och följa rutiner. Du kommer att ha kontakt både med medarbetare vid universitetet och allmänheten och du ska ha förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt och professionellt sätt samt ha ett bemötande som präglas av stor servicekänsla.
Som medarbetare förväntas du bidra till ett gott arbetsklimat och engagera dig i verksamheten. Rollen ställer krav på initiativkraft, ett gott omdöme och att du kan skapa respektfulla och goda relationer. Det är en förutsättning att du kan samarbeta väl med andra, både inom enheten och från andra delar av organisationen.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Dokument- och arkivenheten inom Rätts- och ledningsstödsavdelningen vid universitetets centrala förvaltning. Inom avdelningen finns även Juristenheten och Ledningskansliet. Dokument- och arkivenheten leds av enhetschefen och består av åtta registratorer och två arkivarier som tillsammans ansvarar för att upprätthålla registratur för universitetsförvaltningen, fakulteterna och vissa andra delar av LiU samt arkiv för hela universitetet. Enheten har ett omfattande uppdrag, vilket bl.a. innebär samordning av registratorer och arkivsamordnare i andra delar av universitetet, förvaltning av dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360° och att tillhandahålla intern kompetensutveckling inom området dokumenthantering. I uppdraget ingår även att hantera kontakter med allmänheten, fördela ärenden, ge stöd i remisshantering samt hantera utlämnanden av allmänna handlingar. Enheten ansvarar också för stora delar av den praktiska hanteringen av arkivmaterial och universitetets strategiska arbete med bevarandet av allmänna handlingar.
Om anställningen
Heltid. Tills vidare.
Placeringsort Linköping.
Tillträde så snart som möjligt.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
