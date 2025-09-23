Registrator
Läkemedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra livsviktig skillnad för människors och djurs hälsa? Kom och jobba med oss på Läkemedelsverket!Vi söker nu dig, en lösningsorienterad registrator till enheten för informationshantering.
Vår verksamhet
Enheten för informationshantering består av 18 kollegor som arbetar inom registratur, arkiv och förvaltning av dokumenthanteringssystem. Vi har alla olika bakgrund och utbildning, en grupp där sammanhållningen är viktig och du som person gör skillnad varje dag. En av våra kollegor går vidare till annan tjänst och därför söker vi nu en registrator till enheten.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vill du jobba med att vara hjärtat i verksamheten på en myndighet, i en sammanhållen grupp med tydligt uppdrag?
Som registrator på Läkemedelsverket är du mitt i händelsernas centrum varje dag. Du registrerar och klassificerar inkomna handlingar och fördelar dem på rätt handläggare. Du har många olika kontakter inom myndigheten och stöttar, utbildar och hjälper kollegor vid frågor om diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Du samordnar och ser till att begäran om utlämnande hanteras inom rätt tid. Det är också du som håller i utbildningar på myndigheten om hantering av allmänna handlingar och diarieföring, tillsammans med arkivariefunktionen.
Arbetet är varierande där du kan arbeta i utvecklingsprojekt, driva förändringsarbete inom informationshanteringsområdet, samtidigt som jobbet innebär uppgifter som är mer administrativa. Arbetet är självständigt, men sker tillsammans i en grupp av andra registratorer, så det blir aldrig ensamt.
Jobbet som registrator präglas av struktur, ordning och reda men är samtidigt väldigt händelserikt - det är något nytt varje dag, med omväxlande arbetsuppgifter.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• några års erfarenhet av arbete som registrator eller annan arbetslivserfarenhet som kan anses likvärdig
• goda kunskaper om allmänna handlingar och diarieföring
• goda kunskaper i datahantering
• mycket goda språkkunskaper i svenska och god kunskap i engelska
Det är meriterande om du också har:
• registratorsutbildning
• erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassade handlingar
• erfarenhet av att arbeta med signalskydd
• erfarenhet från statligt arbete
• goda kunskaper i klassificeringsstruktur
Dina personliga egenskaper
Rollen innebär att du behöver vara flexibel och trivas med att vara navet i myndigheten. Du är noggrann i ditt arbete och förstår vikten av att handlingar hamnar rätt. Samtidigt är du en lagspelare som delar med dig av din kunskap. Du tycker om täta kontakter med kollegor och svarar gärna på frågor från både allmänhet, företag och medarbetare på myndigheten. Arbetsbördan och inflödet av handlingar varierar över tid, utifrån det behöver du vara stresstålig och tycka om att arbeta under tillfälliga arbetstoppar. Du gillar att växla mellan såväl arbetsuppgifter som ansvarsroller med dina kollegor under en dag.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi som vanligt att du bifogar ett CV. Det personliga brevet har däremot ersatts med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Det är viktigt att du berättar vilka erfarenheter du har inom de olika frågorna för att vi ska få en bra bild av dina kunskaper för att arbeta som registrator. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Informationshantering
Diarienummer: 2.4.1-2025-079057
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Anna Widén. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan. Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Jobbnummer
9523005