Regionsäljare till Securitas Technology, Växjö!
2025-12-12
Securitas Technology - See a different world.
På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi idag en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt. Vi kombinerar styrkan i ett stort företag med värmen från en familjär kultur där varje individ räknas
Vill du göra skillnad genom att skapa trygghet - och samtidigt utveckla affärer? I den här rollen får du arbeta med högsäkerhetslösningar, den nyaste teknologin och några av de mest spännande kunderna i branschen. Har du ett stort sinne för affärer, är en driven och prestigelös person som trivs i en fartfylld miljö där vi andas teknik och säkerhet? Då kan tjänsten som regionsäljare vara nästa steg i din karriär.
Placering: Växjö. Resor inom vår region är en naturlig del av tjänsten.
Din roll
Som regionsäljare inom säkerhetstekniska lösningar blir du en nyckelperson i att utveckla våra kundrelationer och affärer. Du ansvarar för ett geografiskt område där du självständigt driver försäljning - men alltid med stöd av ett starkt team i ryggen. Din vardag handlar om att:
• Etablera och skapa relationer med nya kunder för att utöka vår kundbas.
• Bygga och vårda långsiktiga relationer med befintliga kunder.
• Arbeta konsultativt och rådgivande för att hitta de bästa lösningarna för varje kund.
• Samarbeta nära vår produktionsverksamhet samt våra Center of Excellence för att skapa värde i hela kedjan.
• Vara Securitas Technologys ansikte utåt och representera vårt erbjudande inom avancerade säkerhetslösningar.
Här får du chansen att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta - och bidra till tryggare miljöer för människor, företag och samhällen.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som har erfarenhet av försäljning av tekniska lösningar, är en relationsskapare och brinner för att skapa kundvärde i varje affär. Kanske har du bakgrund inom tjänsteförsäljning med fokus på IT/teknik, eller är du en fena på säkerhetsteknik? I rollen kommer du att arbeta i Göteborg med omnejd, med både nya och befintliga kunder.
Grundförutsättningar
• Erfarenhet av värdebaserad försäljning och nykundsförsäljning med gott resultat.
• Bakgrund inom tjänsteförsäljning, gärna tekniska lösningar.
• Goda kunskaper i avtalsförsäljning samt att upprätta affärsplaner, strategier och lönsamhetsanalyser.
• Goda kunskaper i entreprenadjuridik.
• Körkort (B) samt goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi tror att du känner igen dig i nedan
• Resultatinriktad med ett starkt affärsmannaskap där du värderar kundlöftet högt.
• Självgående, med en drivkraft att leverera bästa kvalitet, se kundens behov och lyfta dig över tekniska detaljer.
• Förmåga att skapa relationer, se kundens behov och lyfta dig över tekniska detaljer.
• Förmåga att leda och samarbeta - du är både ledare och lagspelare.
• Strukturerad, med en förmåga att anpassa dig i en dynamisk organisation.
Vad erbjuder vi?
• Möjligheten att representera Nordens marknadsledare inom innovativ säkerhetsteknik.
• Utvecklas tillsammans med några av dom mest spännande kunderna i branschen.
• En prestigelös kultur med fokus på samarbete - det finns alltid någon man kan ringa.
• Bli en del av ett företag där alla delar passionen att leverera den bästa lösningen till kunden.
Securitas Technology - See a different world
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande, så vänta inte.
Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Robert Bäckerås robert.backeras@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Sara Andersson sara.andersson@securitas.com
Facklig kontakt: Christer Persson (Unionen) christer.persson@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology här. Ansök idag - och See a different world!
För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap, godkänd säkerhetsprövning och bakgrundskontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Ersättning
Goda villkor och förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9642577