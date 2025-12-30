Regionplanerare med inriktning vattenvård
2025-12-30
På Göteborgsregionen (GR) arbetar runt 200 kollegor tillsammans för att skapa nytta och mervärde för 13 medlemskommuner. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och mötesplatser, bland mycket annat. I slutändan handlar det om att göra livet bättre för alla som lever och verkar i vår region.
Som medarbetare på GR är du en viktig del i Göteborgsregionens fortsatta utveckling. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med engagerade och kunniga kollegor. Här finns stora möjligheter att påverka arbetet, utvecklas och göra skillnad.
Läs våra mål- och strategidokument https://goteborgsregionen.se/styrning
På avdelningen Miljö och samhällsbyggnad arbetar cirka 30 medarbetare med frågor som rör allt från vattenvård VA, avfall och klimatanpassning till infrastruktur, kollektivtrafik och klimat. Genom bra planering kan Göteborgsregionen växa på ett sätt som gynnar även kommande generationer. Det regionala perspektivet genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar i hög utsträckning genom våra nätverk som består av tjänstepersoner från våra 13 medlemskommuner. Hos oss är det alltid mycket på gång och för att trivas hos oss behöver du vara utvecklingsorienterad och tycka om att jobba strukturerat även när det inte finns så tydliga ramar. Vi arbetar alla med frågor som engagerar och har kul på jobbet.
Göteborgsregionen har bland annat i uppdrag att genomföra kanslitjänster och åtgärdssamordning för vattenvårdsförbunden i Göteborgsregionen. Vi söker nu en regionplanerare med inriktning vattenvårdsfrågor för en projektanställning. Du kommer ingå i ett team som har vattenvårdsfrågor som inriktning och du kommer i denna roll ha direkt kontakt med markägare, kommuner, länsstyrelse och andra aktörer.
Ditt uppdrag innebär bland annat att administrera och koordinera nätverk, arbetsgrupper, projekt och processer. Som regionplanerare har du lyhördhet, handlingskraft och utveckling som genomgående ledord och du gillar att hitta nya ingångar till utmaningar inom vattenvård.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Genomföra styrelsemöten, årsstämmor och vattenvårdsaktivitet
* Sammanställa rapporter
* Medverka i, driva och initiera utvecklingsprojekt
* Planera, samordna och genomföra lokala träffar för markägare
* Strategiskt arbete för att öka åtgärdstakten av vattenvårdande åtgärder
Kvalifikationer
* Biolog med limnologisk inriktning eller motsvarande utbildning inom miljö och/eller vatten, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Relevant arbetslivserfarenhet inom området med förståelse för lantbruks, jordbruks och markägares villkor
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* B körkort
Viktiga personliga egenskaper:
* Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga
* Du kan strukturera upp ditt arbete, anpassa dig utifrån nya förutsättningar och är initiativtagande
* Du kan arbeta både självständigt och i grupp, har god samarbetsförmåga och tycker om att medverka i olika utvecklingsprocesser
GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
ÖVRIGT
