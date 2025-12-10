Regionchef till Hej främling
Regionchef till Hej främling - Region Mitt
För dig som vill bidra och bygga ett mer mänskligt samhälle.
Vill du leda en organisation där varje arbetsdag gör konkret skillnad för människors hälsa, gemenskap och framtidstro? Där Glädje, Gemenskap och Öppenhet är mer än värdeord - de är grunden för allt vi gör. Då kan rollen som regionchef för Region Mitt vara ditt nästa steg.
Om rollen - ledarskap som förändrar på riktigt
Som regionchef leder du Hej Främlings verksamhet i Region Mitt (Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala). Du får möjligheten att bygga upp starka team, driva utveckling och skapa trygga sammanhang där människor mår bra, hittar gemenskap och känner tillhörighet.
Det här är en roll där ditt ledarskap får direkt påverkan på hundratals människors liv - genom rörelseglädje, stöd, vänner och nya möjligheter. Vi söker dig som vill ta ett långsiktigt engagemang hos oss och som ser Hej Främling som en plats att vara, bidra och växa i. Vi letar efter en ny stjärna som vill stanna.
I ditt uppdrag ingår att:
Vara arbetsgivare för engagerade medarbetare som varje dag möter människor i behov av stöd och gemenskap.
Skapa förutsättningar för långsiktig, hållbar finansiering - så att vårt arbete kan fortsätta göra skillnad år efter år.
Bygga relationer med kommuner, region, civilsamhälle och näringsliv och få fler att förstå värdet av Hej främlings insatser.
Företräda våra värderingar, våra deltagare och vår röst i samhällsdebatten.
Ingå i verksamhetsledningen och bidra till organisationens framtida riktning och utveckling.
Det här är en roll med stort förtroende, stor frihet - och ett stort hjärta.
Vem är du? - en ledare som vill göra skillnad
Du drivs av att se människor växa och av att skapa sammanhang som gynnar både individ och samhälle. Du trivs i en värderingsstyrd organisation där Glädje, Gemenskap och Öppenhet vägleder arbetet varje dag.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av att leda andra och får människor att vilja följa dig.
Kan skapa struktur, prioritera och hålla riktning i en vardag med många kontaktytor.
Känner dig trygg i ekonomistyrning och att fatta hållbara beslut.
Är varm, lyhörd och stabil - särskilt i mötet med personer i utsatta situationer.
Behärskar svenska och engelska, gärna fler språk våra deltagare talar.
Förstår eller är nyfiken på civilsamhällets logik och förutsättningar.
Framför allt delar du vår övertygelse om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och betydelsen av platser där alla får höra till.
Om Hej Främling - ett sammanhang som förändrar liv
Hej Främling startade som enkla hälsoaktiviteter på ett asylboende i Östersund. Där växte något stort fram: gemenskap som minskade ensamhet, rörelse som gav energi och möten som gav hopp. Idag finns vi på över 75 platser i landet - men grundidén är densamma:
Genom hälsofrämjande aktiviteter skapar vi möten som förändrar liv.
Hos oss blir du en del av en organisation som:
bygger broar mellan människor
skapar tryggare och friskare lokalsamhällen
erbjuder kostnadsfria aktiviteter för alla
värnar hållbarhet - både mänsklig och organisatorisk
Som medarbetare får du stor frihet, möjlighet att påverka och en meningsfull vardag där du både utvecklar andra och utvecklas själv. Vi erbjuder även två friskvårdstimmar i veckan.
Läs mer om våra metoder, resultat och arbete på hejframling.se.
