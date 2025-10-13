Regionchef Sydväst
Afry AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-10-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Göteborg
, Alingsås
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-10-13Beskrivning av jobbet
Nu söker vi en Regionchef för Sydvästra Sverige, med ansvar för cirka 300 medarbetare som främst är lokaliserade i Göteborg och Malmö. Som regionchef får du leda engagerade team, driva affären framåt och bidra till att skapa hållbara samhällen - på riktigt.
Du har du det övergripande ansvaret för att utveckla både verksamhet och människor. Du leder genom andra chefer och ingår i ledningsgruppen för Road & Rail Sweden.
Ditt uppdrag handlar i grunden om tre saker:
Våra medarbetare - bygga engagemang och tillit i en miljö där människor trivs och växer
Våra affärer - skapa förtroendefulla kundrelationer och långsiktig lönsamhet
Samarbete och kvalitet - bidra till att våra medarbetare jobbar tillsammans och lär av varandra, utvecklas och levererar hög kvalitet
Kort sagt: du leder en verksamhet som gör skillnad - här och nu, och för framtiden.
Du utgår med fördel från något av våra kontor i Göteborg eller Malmö. Kvalifikationer
Du är en trygg och tydlig ledare med lång erfarenhet inom samhällsbyggnad och infrastruktur som konsult, beställare eller entreprenör. Du har erfarenhet att leda genom andra chefer och trivs i en roll där du kombinerar affär, utveckling och ledarskap. Att leda en konsultverksamhet kräver förmåga att förena affärssinne med omtanke. Du förstår hur man skapar lönsamhet i projekt, samtidigt som du bygger en kultur där människor vill bidra och utvecklas.
Du är:
Strategisk och närvarande - du ser helheten och stöttar när det behövs.
Affärsmässig och kundnära - du bygger relationer som håller över tid.
Engagerad och inkluderande - du tror på människor och på kraften i samarbete.
Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
Ytterligare information
AFRY är ett internationellt ingenjörs- och designföretag med stark lokal närvaro. Vi är mitt i ett strategiskt skifte - vårt "Next Chapter" - där vi stärker vår position som global aktör samtidigt som vi värnar om det regionala. AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi är modiga och hängivna lagspelare som ständigt strävar efter att besitta marknadens vassaste kompetens. Vi vet också att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-11-13
Kontaktperson för frågor om rollen:
Foke Sandberg, VP and Head of Road & Rail Sweden
• 46 10 505 85 02folke.sandberg@afry.com
Kontaktperson för frågor om processen:
Ken Ahl, Talent Acquisition Partner
• 46 10 505 07 75ken.ahl@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13025L". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9553364