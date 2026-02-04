Regionchef Syd
Vill du arbeta och utvecklas i ett snabbt växande företag i en internationell miljö som har fokus på att sätta barn i rörelse? Leo's är Nordens största och mest besökta leklandskedja med närmare 70 anläggningar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Sedan 2006 har vi möjliggjort lek, bus och äventyr för miljontals barn.
När bolaget startades 2006 i Luleå, ville grundarna skapa en mötesplats för familjer med fokus på lek och rörelse, något som är mer aktuellt än någonsin då rapporter från WHO visar att barn rör sig för lite. Leo's framgång bygger på ett starkt koncept med lek, bus och rörelse för hela familjen.
Vi söker nu en regionchef som gillar att arbeta mot högt ställda mål, har en hög energinivå och som tycker om självständigt arbete med mycket ansvar. Om du brinner för att utveckla ledare, team och serviceupplevelser, då kanske det är dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för ca 7-9 lekland med främsta uppgift att säkerställa att vi når våra finansiella mål samt att alla lekland drivs med säkerhet, service och renlighet som absolut högsta prioritet. Allt vi gör ska vi göra med kvalitet och engagemang. Det är din uppgift att coacha och ge alla lokala team de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas med detta.
Du kommer vara en del av ett team med övriga regionchefer från alla fem länder där Leo 's är verksamt och du rapporterar till Head of Operations Sweden.Kvalifikationer
Du har erfarenhet från en liknande roll, med fördel inom liknande bransch, Food&Beverage eller kedjekoncept. Du är bekväm med att självständigt hantera både medarbetare och gäster, du har haft personalansvar och har gärna grundläggande kunskap inom arbetsrätt.
Språkkrav: Svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Körkortskrav: B
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och de personliga egenskaper som eftersträvas i den här rekryteringen är strukturerad, självgående, samarbetsförmåga, gott omdöme och sist men inte minst personer med hög energinivå som gillar att prestera och jobba mot högt ställda mål!
Utöver ovan sätter vi alltid Leos värdeord i fokus när vi söker nya medarbetare:
Lojalitet: Vi visar lojalitet mot företaget och kollegor genom att agera enligt våra budord.
Engagemang: Vi bryr oss om hur det går för företaget och vill själva bidra till Leos framgång.
Omtanke: Vi bryr oss om och finns alltid tillhands för våra gäster och varandra.
Samarbete: Vi arbetar tillsammans mot företagets mål. Leos framgång är resultatet av allas insatser.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse med placering Skåne. Det geografiska ansvarsområdet innebär vissa avstånd och därmed förekommer resor som en naturlig del av tjänsten. Du kommer att ha tillgång till bil.
Lönen är individuell och består av en fast del och en rörlig prestationsbaserad del. Vi är anslutna till kollektivavtal.
