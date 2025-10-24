Regional Sales & Planning lead
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren supply chain-specialist som vill driva regionala Sales & Operations Planning-processer. Är du redo att kliva in i en koordinerande roll och skapa starkt samarbete mellan kommersiella och supply chain-team inom läkemedelsindustrin? Om du trivs med att bygga starka relationer, analysera komplexa data och leda tvärfunktionella diskussioner - då är detta uppdraget för dig. Läs vidare!
Om rollen
Vi söker en erfaren och analytisk ledare som kan driva efterfrågeplanering och Sales & Operations Planning (S&OP)-processer på regional nivå. I denna roll blir du den centrala kontaktpunkten för supply chain-frågor, där du samarbetar med globala team och kommersiella funktioner för att skapa effektiva prognoser och strategiska beslut.
I denna roll kommer du att driva S&OP-processen för din tilldelade region och säkerställa att efterfrågan och leverans är i balans över hela vårt produktportfölj.
Du kommer att samarbeta med regionala och lokala team, facilitera efterfrågegranskningar, konsolidera insikter och ge kritiska underlag till beslutsfattare. Rollen erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en verkligt global miljö med insyn i både kommersiella och supply chain-funktioner.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta:
* Fungera som huvudkontakt för regionala frågor inom supply chain, inklusive eskaleringar
* Leda och facilitera lands- och regionala efterfrågegranskningar som en del av S&OP-cykeln
* Samarbeta med intressenter för att säkerställa att prognoser, livscykelhändelser och marknadsinsikter integreras i efterfrågeplaneringen
* Analysera regional efterfrågan i förhållande till finansiella mål och presentera risker och möjligheter
* Stärka samordningen mellan kommersiella team och supply chain-team genom effektiv kommunikation och styrning
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en stark kommunikatör med erfarenhet av internationella kontakter. Du är skicklig på att facilitera diskussioner, driva beslut och bygga förtroende mellan olika intressenter. Du ska vara analytisk och samarbetsinriktad.
Kvalificerande krav:
* Kandidatexamen inom företagsekonomi, teknik eller liknande område (meriterande med Masterexamen inom företagsekonomi eller teknik)
* Minst 5 års erfarenhet av supply chain inom läkemedels- eller life science-industrin
* Expertis inom efterfrågeplanering, leveransplanering och S&OP
* Stark problemlösningsförmåga, analytisk förmåga och goda interpersonella färdigheter
* Förmåga att arbeta effektivt i globala team
* Erfarenhet från läkemedelsindustrin
* Flytande engelska
Du erbjuds
Det här är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd av Jurek och arbeta ute hos kund. Uppdraget förväntas starta 24 november och sträcker sig till och med den 19 juni 2026. Kunden är placerad i Hagastaden, och du har möjlighet att arbeta 50 % på distans.
Urvalsprocessen och intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten kontakta gärna Livija Bekkhus på livija.bekkhus@jurek.se
.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek.
Nyfiken på att veta mer om hur det är att konsulta via oss? Spana in vad våra konsulter säger här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Livija Bekkhus livija.bekkhus@jurek.se Jobbnummer
9574216