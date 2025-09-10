Regional fältsäljchef
2025-09-10
Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Vår ambition är att ta Celsius till nya höjder! För att lyckas med vårt mål att ta marknadsandelar genom att nå fler konsumenter kommer Celsius behöva stärkas upp. I ett led att säkerställa detta behöver vi stärka upp säljledningen med ytterligare en regional fältsäljchef.
Om du söker en roll som kombinerar ledarskap med variation och möjligheten att påverka, då är detta uppdrag för dig. Gör dig redo för ett ansvarsfullt äventyr där ditt inflytande sträcker sig över geografiska gränser. Som regional fältsäljchef är ditt huvuduppdrag att leda och coacha ett team på 10 säljare med fokus på att utveckla och optimera försäljningen inom servicehandeln. Genom din vägledning inspirerar du dem att sätta upp tydliga mål och att använda sin tid på ett effektivt sätt. Du kommer att vara ansvarig för våra verksamheter i Stockholm, Göteborg, Skåne och Mälardalen, vilket innefattar mycket resande.
När det kommer till att leda och optimera säljarbetet, är vårt fokus på att sätta klara och inspirerande mål. Vi skapar en kreativ och samarbetsvillig atmosfär där varje individ i teamet spelar en avgörande roll. Vi tror på att ha tydliga riktlinjer för att göra det lättare för alla i teamet att jobba tillsammans. Är du redo att vara med på den här resan mot framgång? Häng med!
Vi söker dig som inte bara delar vår passion för framgång, utan också våra gemensamma värderingar. Hos oss är positivitet, stöttning och inkludering inte bara ord utan hjärtat i vår företagskultur. Vi har en arbetsmiljö där varje individ kan växa som person och i sin roll.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Celsius Sverige AB med Randstad, där ansvarig rekryterare Hanna Wide gärna svarar på dina frågor. Vi ser fram emot din ansökan! Grund för anställning hos Celsius kräver en godkänd bakgrundskontroll och vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg.
Ansvarsområden
Leda och coacha säljteamet för att uppnå försäljningsmål.
Utveckla och implementera försäljningsstrategier och planer.
Samresor och coachning för att identifiera nya affärsmöjligheter (distribution, planogram, kylar, användning av pos-mtrl och exponeringar).
Uppföljning, rapportering av försäljningsresultat och analysera data för att förbättra prestationen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som regional försäljningschef krävs det att du har:
Erfarenhet av att leda och coacha säljteam.
Erfarenhet från dagligvaruhandeln / servicehandeln.
Erfarenhet av att utveckla och implementera försäljningsstrategier och planer.
Erfarenhet av att identifiera nya affärsmöjligheter.
Erfarenhet av rekrytering.
Erfarenhet av att leda konferenser.
Analytisk förmåga och erfarenhet av att analysera data för att förbättra prestationen.
Flytande i svenska och engelska, tal och skrift.
Förhandlingsvana i butiksmiljö.
Som person är det viktigt att du är:
Prestigelös.
Actionorienterad, "can do-mentalitet".
Självgående med stark drivkraft.
Stark social förmåga att kunna jobba med olika personligheter.
Vi ser också att du är trygg och lojal. Din drivkraft och engagemang är bränslet som kommer att driva både dig själv och teamet till framgång. Du har en passion för att bygga och underhålla relationer med kunder och partners.Om företaget
Celsius Sweden AB
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 - vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker. med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
