Redovisningskonsult Enköping
2025-09-15
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
Vi söker en redovisningskonsult med erfarenhet av redovisning och bokslut till vårt kontor utanför Enköping!
Om tjänsten
Som redovisningskonsult hos oss kommer du att ansvara för att utföra bokföring och månadsavslut, upprätta årsbokslut samt säkerställa att alla redovisningsprocesser följer aktuella lagar och regler. Du kommer att arbeta nära våra kunder och bidra till deras ekonomiska framgång.Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
• Vi ser gärna att du har goda kunskaper i ekonomisystemet och bokföringsprogrammet Spiris
• Analytisk förmåga och noggrannhet
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsplats i lantlig miljö där våra hundar är välkomna till kontoret - för att kunna jobba hos oss behöver du körkort och bil
• Vi är ett litet sammansvetsat team och som redovisningskonsult hos oss finns det frihet att påverka din arbetstid. Heltidsarbete är inte ett krav.
• Vi visar stort engagemang för våra kunders verksamheter och vi lär oss av varandra och av våra kunder.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Ansökan skickas till info@ltd-ekonomi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@ltd-ekonomi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L T & D Ekonomikonsult AB
(org.nr 556988-6988), https://www.ltd-ekonomi.se/
749 51 GRILLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Åkerman frida@ltd-ekonomi.se 0760922313 Jobbnummer
9509599