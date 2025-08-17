Redovisningskonsult/ekonomiassistent
Flexy Redovisning Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Sollentuna Visa alla redovisningsekonomjobb i Sollentuna
2025-08-17
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flexy Redovisning Sverige AB i Sollentuna
Flexy Redovisning är en växande redovisningsbyrå med kontor i Sollentuna, där kvalitet, tillgänglighet och nära kundrelationer står i centrum. Vi hjälper företagare och enskilda firmor med allt från bokföring till rådgivning - och nu behöver vi din hjälp för att ta nästa steg.Publiceringsdatum2025-08-17Om företaget
Vi är en personlig byrå som tror på långsiktiga samarbeten - både med kunder och medarbetare. Hos oss får du stort ansvar, mycket frihet och möjlighet att påverka hur byrån utvecklas.
Vi arbetar digitalt med Fortnox och tror på smarta lösningar som förenklar vardagen - utan att tumma på den personliga relationen med kunden.Arbetsuppgifter
• Sköta löpande bokföring och månadsavstämningar
* Enklare ekonomiska uppgifter av kvittohantering och leverantörsfakturor
• Vara behjälplig vid upprättande av bokslut, deklarationer och årsredovisningar
• Arbeta i Fortnox och andra digitala verktyg
* Eventuellt lönehantering
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom redovisning, ekonomi eller motsvarande både yrkeshögskola/universitet eller tidigare erfarenhet.
• Tidigare erfarenhet av redovisning (är meriterande)
• God svenska i tal och skrift (engelska är ett plus)
• Erfarenhet av Fortnox (meriterande)
Vi letar efter dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en självständig roll. Du gillar att lösa problem.
Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att vara med och forma byråns framtid
• Flexibel tjänst: heltid eller deltid - vi anpassar oss efter rätt person
• Möjlighet till distansarbete när du lärt dig våra rutiner
• Tillsvidareanställning med inledande provanställning
• Nybyggt kontor med bra kommunikationer samt parkering i Sollentuna
• En möjlighet för dig som vill utvecklas och lära dig mer. Tillträde
Enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen att söka!
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till billy@flexyredovisning.se
Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: Billy@flexyredovisning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexy Redovisning Sverige AB
(org.nr 559465-6257)
Linnés Väg 53 (visa karta
)
191 35 SOLLENTUNA Kontakt
Billy Persson Billy@flexyredovisning.se Jobbnummer
9461669