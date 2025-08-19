Redovisningsekonom vikariat
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Redovisningsekonomjobb / Söderhamn Visa alla redovisningsekonomjobb i Söderhamn
2025-08-19
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige - i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter.
HSB Södra Norrland finns i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Här servar vi ca 430 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning av en ekonom med placering i Söderhamn då en av våra ekonomer går på föräldraledighet.
Ansvar och arbetsuppgifter
Din främsta uppgift är att vara ett kompetent stöd till våra kunder i ekonomiska och administrativa frågor. Arbetet omfattar bland annat budgetarbete, bokslutsarbete, finansiella frågor samt löpande ekonomisk administration. Arbetet innebär även att ha en ekonomisk rådgivande roll med många kundkontakter i form av ordföranden och styrelser hos bostadsrättsföreningar. Eftersom vi lever i en föränderlig värld där utvecklingen fort går framåt har du en viktig roll i att guida våra kunder genom den utveckling vi genomgår.
Erfarenhet
Vi letar efter dig som har erfarenhet från redovisningsarbete och därmed är du självgående inom området. Du känner dig trygg med löpande bokföring och bokslutsarbete. Erfarenhet från självständigt ekonomiarbete i mindre företag är meriterande, så även erfarenhet med ekonomiska analyser. Troligen har du eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Publiceringsdatum2025-08-19Dina personliga egenskaper
I rollen som ekonom krävs det att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du trivs att arbeta med varierade uppgifter och kan hantera periodvis hög arbetsbelastning.
Eftersom du i rollen både kommer arbeta självständigt och i team krävs det att du lyssnar, kommunicerar och samarbetar bra med andra. Kontoret i Söderhamn är litet och kontakten med kollegor i ekonomteamet sker främst digitalt.
Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt angreppssätt för att driva processerna framåt, här krävs initiativ- och hög serviceförmåga. Vi söker dig som har god pedagogisk förmåga och anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap beroende på mottagaren. I rollen som ekonom behöver därför du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person har du hög integritet och förmåga att se helheter och samband, vi tror även att du trivs med att analysera och arbeta med siffror
Vidare förutsätter vi att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot kunder, kollegor och medlemmar utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Tjänsten gäller ett vikariat på heltid ett år från mitten av november med möjligheter till förlängning. Placering i Söderhamn.
Sista ansökningsdag 15 september. Urval kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer, kontakta teamchef fastighetsekonomi, Jeanette Persson på telefon 010-303 23 11, eller jeanette.persson@hsb.se
.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, http://www.hsb.se Arbetsplats
HSB Kontakt
Camilla Bylund camilla.bylund@hsb.se Jobbnummer
9465387