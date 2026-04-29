Redovisningsekonom till Trevi Revision
2026-04-29
Vill du växa tillsammans med oss på Trevi Revision?
Är du en nyfiken gymnasieekonom som söker din första utmaning? Just nu behöver vi utöka vårt team på Karlfeldtsgatan i Göteborg med en engagerad kollega!
Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss på Trevi Revision får du en fin start på din karriär. Du kommer att arbeta nära våra erfarna konsulter och stötta spännande företagare i en mängd olika branscher. Arbetet är självständigt och omväxlande - ena stunden sköter du den löpande bokföringen i Fortnox, för att i nästa stämma av konton eller hjälpa till med våra interna processer.
Rollen innebär även arbete med kundservice och praktiska kontorsgöromål.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyutbildad gymnasieekonom och redo att ta klivet ut i arbetslivet. Eftersom vi är en mindre byrå lägger vi stor vikt vid vem du är som person. Vi tror att du:
Är serviceinriktad och gillar att skapa goda relationer med både kunder och kollegor.
Trivs i en digital miljö och är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.
Har ett eget driv och tar ansvar för att dina uppgifter blir gjorda med hög kvalitet.
Är en positiv lagspelare som kommunicerar enkelt och tydligt på svenska.
Varför Trevi Revision?
Hos oss får du chansen att utvecklas i en familjär miljö där vägen till beslut är kort. Vi erbjuder en trygg tillsvidareanställning på heltid (med 6 månaders provanställning) och en arbetsplats där vi hjälps åt för att nå våra mål.
Låter det som något för dig?
Vi ser fram emot att höra mer om dig! Skicka ditt CV och ett personligt brev till mona@trevirevision.se
senast den 20 maj. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Mona Olsson på ovanstående mejl eller ring 0705-72 95 30.
Karlfeldtsgatan 12
)
412 68 GÖTEBORG Kontakt
Mona Olsson mona@trevirevision.se 0705729530 Jobbnummer
