Redovisningsekonom till Qbtech
Vill du arbeta med i ett internationellt tillväxtbolag där kvalitet och struktur går hand i hand med innovation och samhällsnytta? Då kan rollen som Redovisningsekonom på Qbtech vara rätt nästa steg för dig.
Om Qbtech
Qbtech är global marknadsledare inom professionella tester för ADHD och erbjuder CE-märkta och FDA-godkända tester som används som stöd vid utredning och utvärdering av behandling av ADHD för personer i åldrarna 6-60 år. Visionen är att transformera sjukvården genom att erbjuda ett komplett system av ledande objektiva tester, produkter och tjänster som ger kliniska och finansiella beslutsfattare bättre beslutsunderlag, förbättrar behandlingsresultat och hjälper patienter att bättre förstå sina symtom och sin behandling.
Qbtech finns idag i 14 länder med kontor i Stockholm, London och Houston. Under de kommande åren kommer Qbtech att göra betydande investeringar i nya produkter, teknologier och medarbetare för att ytterligare stärka sitt erbjudande och bygga ett heltäckande ekosystem av lösningar för vårdgivare, kliniker och patienter.
Om tjänsten som Redovisningsekonom
Som Redovisningsekonom på Qbtech blir du en del av ekonomiavdelningen i Stockholm som idag består av CFO, redovisningschef och en redovisningsekonom. Du får helhetsansvar för redovisningen för ett av koncernens internationella bolag. Du spelar en viktig roll i att utföra den löpande redovisningen samt säkerställa kvalitet och struktur i alla finansiella processer.
Qbtech växer internationellt, vilket innebär att rollen präglas av utveckling, förändring och förbättringsarbete. Utöver traditionell redovisning förväntas du bidra till att vidareutveckla ekonomiprocesser och arbetssätt som kan skalas i takt med bolagets tillväxt. Rollen passar dig som trivs i en entreprenöriell miljö, tar ansvar och vill vara med och bygga en modern ekonomifunktion i ett globalt bolag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring, avstämningar samt Medverkan i månads- och årsbokslut
Hantering och utveckling av bolagets ekonomiflöden, inklusive leverantörsfakturor, utlägg och kundfakturering
Samarbete med dina internationella kollegor för att säkerställa effektiva och enhetliga processer
Bidra till utveckling, standardisering och effektivisering av ekonomiska rutiner och processer
Arbete i flera olika system; NetSuite, Excel och faktureringssystemet
Om dig
Du är noggrann, analytisk och trivs i en miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen. Du tar ägarskap för dina arbetsuppgifter, arbetar strukturerat och har samtidigt förmågan att se helheten. Som person är du kommunikativ, prestigelös och trivs i samarbeten med många olika kontaktytor, både nationellt och internationellt.
Viktigt för tjänsten är:
Kandidatexamen inom ekonomi
Minst två års erfarenhet av redovisning på byrå eller bolag i liknande tillväxtfas
God förståelse för redovisningsprinciper
Förmåga att arbeta självständigt och driva arbete i mål
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Din ansökan
Vill du vara med och bidra till att förbättra livet för patienter med ADHD världen över? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. I den här rekryteringen samarbetar Qbtech med Needo och all kontakt gällande tjänsten hänvisas till Max Hedgren, max@needo.se
och Elin Berglund, elin.berglund@needo.se
.
Välkommen att bli en del av Qbtechs fortsatta tillväxtresa. Så ansöker du
