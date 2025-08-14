Redovisningsekonom till Östersund

Andara Group AB / Redovisningsekonomjobb / Östersund
2025-08-14


Har du några års erfarenhet inom redovisning och trivs i en självständig roll där du får ta ansvar och göra skillnad? Vill du arbeta i en internationell miljö med nära samarbete över landsgränser? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Vi söker nu en självgående redovisningsekonom till vår kunds kontor i Östersund. Du kommer att ha en nyckelroll i vår svenska verksamhet och vara ett viktigt stöd i både det dagliga ekonomiarbetet och i det strategiska beslutsfattandet.
Om rollen
Som redovisningsekonom rapporterar du direkt till vår kunds Sverigechef och funktionsrapporteras till vår CFO i Norge. Du kommer också att ha ett nära samarbete med redovisningschefen på huvudkontoret utanför Oslo, vilket innebär att viss resande (ca 4 gånger per år) ingår i tjänsten.
Eftersom vår kund inte har en ekonomichef i Sverige är det viktigt att du är trygg i din kompetens, självgående och kan ta fullt ansvar för det svenska bolagets ekonomiska rapportering och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Löpande bokföring och dokumentation av affärshändelser

Månads-, kvartals- och årsbokslut samt upprättande av årsredovisningar

Budgetering och prognosarbete tillsammans med ledningen

Skatte- och momsredovisning samt rapportering till svenska myndigheter

Ekonomisk analys och uppföljning av kassaflöde, lönsamhet och investeringar

Ansvar för kund-, leverantörs- och likviditetsreskontra

Hantering av valuta (inkl. säkring)

Rapportering kring investeringar och inventering av anläggningstillgångar

Samarbete med norska controller- och redovisningsteamet för framtagning av "Segment Figures"

Ad-hoc rapportering och stöd vid grupprapportering

Vi söker dig som har

Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning

Några års erfarenhet från liknande roll, gärna inom internationellt företag

God förståelse för svensk redovisningspraxis, skatt och moms

Erfarenhet av bokslutsarbete och myndighetsrapportering

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem

Vi erbjuder dig

En ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka

Ett internationellt och samarbetsinriktat arbetsklimat

Flexibilitet och möjlighet till personlig utveckling

Tjänstgöringsort: Karlstad med möjlighet till visst resande till Norge (ca 4 gånger/år)


Anställningsvillkor och information
Omfattning: Heltid
Start: Omgående. Rollen är en direktrekrytering och du kommer att bli anställd hos vår kund
Placering: Östersund

Andara Group tar hand om hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår konsultchef på ellinore.pereira@andaragroup.se.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/

Arbetsplats
Andara Economy

Kontakt
Ellinore Pereira
ellinore.pereira@andaragroup.se

Jobbnummer
9459243

