Redovisningsekonom till medelstort koncernföretag
2026-02-17
Vi är ett väletablerat koncernföretag med cirka 100 anställda som söker en engagerad och noggrann redovisningsekonom till vår ekonomiavdelning. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett med redovisning i en stabil verksamhet med korta beslutsvägar och god samarbetskultur.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom ansvarar du för löpande redovisning och ekonomiadministration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsfakturering
Avstämningar och månadsbokslut
Medverkan vid årsbokslut och revision
Moms- och skattedeklarationer
Vissa arbetsuppgifter kopplade till lön, såsom löneunderlag, lönekontroller och löneutbetalningarDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och noggrann
Självständig men med god samarbetsförmåga
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Kommunikativ och serviceinriktad
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt koncernföretag
Varierande arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling
Trevliga kollegor och ett öppet arbetsklimat
Marknadsmässiga villkor
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan som innehåller CV och personligt brev! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: sverker@impius.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impius Utvecklings AB
(org.nr 556552-3858), http://www.impius.se
252 32 HELSINGBORG
