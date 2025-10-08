Redovisningsekonom till Effektiv i Norrköping
Redovisningsekonom till Effektiv - nyckelperson i en modern och växande byrå!
Är du en självgående Redovisningsekonom som trivs i en roll med frihet, variation och eget kundansvar? Vill du vara med på en spännande tillväxtresa och samtidigt ha balans i livet med hybridarbete, flextid och moderna arbetsverktyg? Då kan Effektiv i Norrköping vara din nästa arbetsplats!
På Effektiv hjälper vi företag att förstå och utveckla sin ekonomi - på riktigt. Genom personligt engagemang, smarta digitala verktyg och affärsnära rådgivning skapar vi trygghet i vardagen och tillväxt på sikt. Vi tror på långsiktiga relationer, där vi som redovisningskonsulter fungerar som ett bollplank i såväl vardagliga som strategiska beslut.
Vår byrå präglas av nytänkande, professionalism och ett stort hjärta för både kunder och medarbetare. Hos oss får du vara en del av en modern arbetsplats där din kompetens tas tillvara - och där vi växer tillsammans.
Om rollen
I rollen som Redovisningsekonom hos Effektiv blir du en viktig rådgivare till våra kunder - främst små och medelstora företag i olika branscher. Du arbetar med löpande redovisning, deklarationer samt rådgivning med stort fokus på kundrelationer och affärsutveckling.
Hos oss får du eget ansvar för en varierad kundportfölj, samtidigt som du har nära till kollegor att bolla med i en hjälpsam och öppen kultur.
Vi erbjuder dig:
Hybridarbete - Möjlighet att jobba hemifrån upp till 40 % av tiden. Friskvårdsbidrag och hälsosatsningar - Vi bryr oss om din hälsa. Modern arbetsmiljö - Fint kontor med smarta verktyg, ergonomi och en trivsam stämning. Kompetensutveckling - Vi vill växa med dig, därför satsar vi på din utveckling. Trygg onboarding - Vi ser till att du kommer in i teamet på ett bra sätt. Och ja - vi förstår dig som har husdjur hemma också.Publiceringsdatum2025-10-08Profil
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Minst 2 års erfarenhet av redovisningsarbete, gärna från byrå.
Van att arbeta konsultativt med flera olika kunder och fakturera på timbasis.
Trygg i löpande redovisning, deklarationer och rådgivning.
Goda systemkunskaper - meriterande om du arbetat i moderna redovisningssystem.
Du gillar att ha direktkontakt med kunder och trivs i en affärsnära roll.
Självständig, prestigelös och initiativrik.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via formuläret nedan senast 31/10 - 2025. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Annelie Haevaker på annelie.haevaker@paragera.se
