Redovisningsekonom till Aspia Interim Consulting
2025-12-10
Är du redovisningsekonom som trivs med variation och vill utvecklas i en konsultroll? Vill du kombinera tryggheten i en fast anställning med spännande uppdrag hos olika kunder? Då är Aspia Interim Consulting kanske rätt för dig!
Som anställd interimkonsult hos Aspia får du det bästa av två världar: tryggheten i en fast anställning och friheten att arbeta i uppdrag som utmanar och utvecklar dig. Du blir en del av Aspias kompetenshus och får tillgång till kollegor inom redovisning, skatt, lön och rådgivning - vilket ger dig möjlighet att bredda din kunskap och bygga värdefulla kontakter. Vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att hålla dig uppdaterad med det senaste inom redovisning.
Vad innebär rollen som interimskonsult på Aspia?
Som interimskonsult hos oss kliver du in där din kompetens gör skillnad - vid vakanser, omorganisationer, förändringsprojekt eller under rekryteringsprocesser. Uppdragen varierar i längd och komplexitet, vilket gör att du ständigt utvecklas och får nya perspektiv. Beroende på din bakgrund och erfarenhet så matchar vi passande uppdrag till dig. Uppdragen är främst hos kunder i Göteborgsområdet, men kan ibland förekomma på närliggande orter. I dessa fall kan resor ingå som en naturlig del av rollen och viss flexibilitet krävs.
Att vara interimskonsult innebär att du behöver trivas med förändring och ha förmågan att snabbt sätta dig in i nya miljöer. Du är trygg i din kompetens, prestigelös och har ett konsultativt förhållningssätt. Du ser möjligheter, bygger relationer och skapar värde för kunden - även när förutsättningarna är utmanande.
Exempel på arbetsuppgifter hos våra kunder:
- Löpande bokföring
- Upprättande av månads- och årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer
- Bank- och kontoavstämningar
- Rapportering av interna mellanhavanden
- Dokumentation och utveckling av processer och rutiner
Vi söker dig som har:
- En akademisk utbildning inom ekonomi
- Mycket god kunskap inom bokföring och redovisning
- Vana att upprätta bokslut självständigt
- God kunskap i K3
- God kunskap i Excel
Meriterande:
- Upprättar årsredovisningar självständigt
- Erfarenhet av olika branscher och större bolag
- Erfarenhet av IFRS
- Erfarenhet av större affärssystem, t.ex. SAP
- Erfarenhet från konsultbranschen
- Kunskap och erfarenhet av att använda AI-verktyg inom ekonomi och redovisning, exempelvis för automatisering, analys eller effektivisering av processer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Trivs med variation, förändring och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya miljöer, arbetssätt och system.
- Har lätt för att skapa goda relationer och uppskattar att möta olika människor och organisationer.
- Är självständig och trygg i din kompetens, samtidigt som du är kommunikativ och samarbetsinriktad.
- Har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt, ser möjligheter och agerar prestigelöst och affärsmässigt.
- Visar flexibilitet och drivs av att bidra med din kompetens i nya sammanhang.
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Du erbjuds! Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du ett arbete med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. I allmänhet fokuserar Aspia på att skapa en givande och stöttande arbetsmiljö där medarbetare kan växa och trivas. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och besvara våra urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Urval och intervjuer kommer starta i mitten av januar.Kontakt:
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Hanna Christensen: hanna.christensen@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Lisa Lönnehed: lisa.lonnehed@aspia.se
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
