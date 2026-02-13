Redovisningsekonom/business Controller Abeka
2026-02-13
Är du redovisningsekonom och vill ta nästa steg mot en mer affärsnära roll? Hos oss på ABEKA får du kombinera trygg redovisningskompetens med analys och verklig påverkan. Vi befinner oss i en spännande fas med ny ägarstruktur och växande verksamhet och söker nu dig som vill vara med och forma nästa kapitel tillsammans med oss.
Redovisningsekonom/Business Controller I rollen ansvarar du för kvalificerat redovisningsarbete samtidigt som du arbetar med uppföljning, analys och finansiell styrning. Du får en central position i organisationen och arbetar nära ledning och projektorganisation. Du blir en del av en mindre ekonomiavdelning med nära koppling till verksamheten och där varje roll har stort ansvar och möjlighet att påverka. Rollen rymmer både stabilitet och utveckling - och för rätt person finns möjlighet att växa i takt med bolaget. Här finns utrymme att påverka, förbättra och bygga smarta arbetssätt - vi välkomnar initiativ och idéer. I en mindre och växande organisation hjälps vi åt där det behövs. Det kan innebära att stötta i närliggande ekonomifrågor eller bidra utanför din formella roll när situationen kräver det.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Löpande redovisning, avstämningar samt moms- och skatterapportering
Månads- och årsbokslut
Löpande ekonomisk analys och rapportering
Budgetarbete, prognoser och finansiell styrning
Projektuppföljning och resultatrapportering
Processutveckling och systemansvar
Delaktighet i implementering och utveckling av affärssystem
Kontakter med revisorer, banker och myndigheter
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du en viktig roll i ett stabilt och lönsamt bolag inom elkraft, en bransch med långsiktiga investeringsbehov och stark framtidstro. Du blir en del av en platt organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan funktioner. Vi utgår från vårt kontor i Nyköping och värdesätter närvaro och samarbete i det dagliga arbetet. Flexibilitet finns vid behov, men vi tror på styrkan i att mötas och arbeta nära verksamheten. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och företagshälsovård samt ett bonussystem. Rollen ger dig goda möjligheter att påverka och utvecklas över tid.
Vem söker vi? Vi söker dig som är trygg i redovisningens grunder och har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du förstår helheten i redovisningsflödet, är van vid bokslut och har ett intresse för analys och affärsmässig uppföljning. Kanske arbetar du idag som redovisningsekonom och vill ta nästa steg mot en mer verksamhetsnära och analytisk roll. Har du erfarenhet från projekt- eller entreprenadverksamhet är det meriterande, men viktigast är att du är nyfiken och vill bidra.
Du är strukturerad och noggrann med hög kvalitetsmedvetenhet, samtidigt som du är kommunikativ och trygg i dialog med olika funktioner. Du tycker om att samarbeta, är prestigelös och trivs i en miljö där man hjälps åt. Du ser inte siffror som isolerade kolumner utan vill förstå verksamheten bakom dem. Du motiveras av att arbeta i ett bolag som är i rörelse, där du får vara med och påverka.
ABEKA El & Kraftanläggningar AB ABEKA El & Kraftanläggningar AB är en etablerad entreprenör inom elkraft med huvudkontor i Nyköping. Sedan 1995 har vi levererat komplexa infrastrukturprojekt inom eldistributionsnäten i Sverige och byggt upp en stark position på marknaden.
Vi är cirka 50 medarbetare totalt, varav omkring 20 arbetar på vårt kontor i Nyköping. Här kombinerar vi erfarna projektledare med tekniska montörer i en teambaserad organisation med hög kvalitet och starkt engagemang. Vi verkar i en samhällsviktig bransch med fortsatt hög investeringstakt - och vi har både stabiliteten och ambitionen att fortsätta utvecklas.
Krav
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Erfarenhet av självständigt bokslutsarbete och ansvar för redovisningsprocessen
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
God vana av att arbeta i Excel som analys- och uppföljningsverktyg
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Erfarenhet från projekt- eller entreprenadverksamhet
Erfarenhet inom controlling och analys
Erfarenhet av systemansvar eller processutveckling
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdatum: 2026-03-20
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Nyköping
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7218191-1841454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
Norrköpingsvägen 5A (visa karta
)
611 38 NYKÖPING Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
9741645