Redovisningsekonom
Har du erfarenhet av redovisning och vill snabbt komma in i ett uppdrag där du gör skillnad från dag ett? Nu söker vi en redovisningsekonom till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Örebro, med start omgående och uppdragstid till och med september med chans till förlängning.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar brett med löpande redovisning och ekonomisk uppföljning. Rollen passar dig som är självgående, noggrann och trivs i en operativ miljö där tempot kan vara högt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Löpande bokföring och avstämningar.
• Månadsbokslut och periodiseringar.
• Kontoavstämningar och analys av resultat- och balansposter.
• Leverantörs- och kundreskontra.
• Moms- och skattedeklarationer.
• Underlag till rapportering och uppföljning.
• Stöd till verksamheten i ekonomiska frågor.
• Delta i förbättringsarbete av rutiner och processer.
Vem är du?
• Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
• Några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
• God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel.
• Flytande svenska i tal och skrift.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
