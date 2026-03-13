Redovisningsekonom
2026-03-13
Redovisningsekonom till samhällsviktiga kommunala bolag inom allmännytta och energi
Vill du arbeta med kvalificerad redovisning i tre av Smedjebackens kommunala bolag som bidrar till samhällsnytta varje dag? Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla ekonomifunktionen samtidigt som du stödjer en verksamhet som gör skillnad - för medborgare, miljö och framtid.
Anställningen är i Bärkehus AB, men vår ekonomiavdelning ansvarar även för Smedjebacken Energi Nät AB och Smedjebacken Energi AB. Totalt är vi cirka 100 fast anställda.
Är du noggrann, ansvarsfull och trivs i en bred roll med varierande uppgifter? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som Redovisningsekonom ansvarar du för redovisning i ett eller flera av våra kommunala bolag inom allmännyttan och energisektorn. Du arbetar brett med redovisning, rapportering, budget, bokslut och årsredovisning. En viktig del av rollen är att tillsammans med ekonomichefen vara ett proaktivt verksamhets- och affärsstöd till bolagens chefer och resultatansvariga.
Tjänsten erbjuder en mix av operativa uppgifter och utvecklingsarbete - och du blir en viktig kugge i att säkerställa en stabil, transparent och framtidsinriktad ekonomifunktion.
Detta är en roll med stort eget ansvar, där du får möjlighet att bidra till effektiva ekonomiprocesser inom samhällsviktiga verksamheter som boende, energi och hållbar utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Månads-, delårs- och årsbokslut samt upprättande av årsredovisningar
Budgetering och prognosarbete i nära dialog med verksamheten
Affärsstöd och ekonomiska analyser till avdelningschefer
Rapportering till Skatteverket och andra myndigheter
Löpande bokföring
Medverkan i interna och externa projekt
Deltagande i bransch- och koncerngemensamma utvecklingsgrupper
Driva digitalisering och effektivisering av ekonomiprocesser
Vi söker dig som har:
Högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande YH-utbildning
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Goda kunskaper i ekonomisystem, gärna Unit4, Agresso eller liknande
Mycket goda kunskaper i Excel
God kommunikativ förmåga i svenska
Meriterande
Erfarenhet av kommunal redovisning eller redovisning i kommunala bolag
Kännedom om kommunala regelverk och offentliga krav
Erfarenhet av redovisning av anslutningsavgifter inom elnät och fiber.
Erfarenhet av digitaliseringsarbete inom ekonomiområdet.
Du är en person som är noggrann, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt. Du trivs i ett sammanhang där samverkan och långsiktighet står i centrum.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete i ett stabilt kommunalt sammanhang
Ett arbetsklimat som präglas av samarbete, öppenhet och utveckling
Möjligheter till kompetensutveckling
Flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag
Trygg anställning med kollektivavtal och goda villkor
Anställningen:
Heltid och tills vidare.
Provanställning kan komma att tillämpas
Dagtid och flextid
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 mars. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta nedanstående personer:
Ekonomichef Sara Norgren, 0240-66 06 11
Ekonomichef Sara Norgren, 0240-66 06 11

HR-ansvarig Veronica Lundberg, 0240-66 88 12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärkehus AB
(org.nr 556527-4023)
777 34 SMEDJEBACKEN Kontakt
Veronica Lundberg veronica.lundberg@barkehus.smedjebacken.se 0240668812 Jobbnummer
9796457