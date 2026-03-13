Redovisningsekonom

Bärkehus AB / Redovisningsekonomjobb / Smedjebacken
2026-03-13


Visa alla redovisningsekonomjobb i Smedjebacken, Ludvika, Fagersta, Norberg, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bärkehus AB i Smedjebacken

Redovisningsekonom till samhällsviktiga kommunala bolag inom allmännytta och energi
Vill du arbeta med kvalificerad redovisning i tre av Smedjebackens kommunala bolag som bidrar till samhällsnytta varje dag? Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla ekonomifunktionen samtidigt som du stödjer en verksamhet som gör skillnad - för medborgare, miljö och framtid.
Anställningen är i Bärkehus AB, men vår ekonomiavdelning ansvarar även för Smedjebacken Energi Nät AB och Smedjebacken Energi AB. Totalt är vi cirka 100 fast anställda.
Är du noggrann, ansvarsfull och trivs i en bred roll med varierande uppgifter? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-03-13

Om tjänsten
Som Redovisningsekonom ansvarar du för redovisning i ett eller flera av våra kommunala bolag inom allmännyttan och energisektorn. Du arbetar brett med redovisning, rapportering, budget, bokslut och årsredovisning. En viktig del av rollen är att tillsammans med ekonomichefen vara ett proaktivt verksamhets- och affärsstöd till bolagens chefer och resultatansvariga.
Tjänsten erbjuder en mix av operativa uppgifter och utvecklingsarbete - och du blir en viktig kugge i att säkerställa en stabil, transparent och framtidsinriktad ekonomifunktion.
Detta är en roll med stort eget ansvar, där du får möjlighet att bidra till effektiva ekonomiprocesser inom samhällsviktiga verksamheter som boende, energi och hållbar utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Månads-, delårs- och årsbokslut samt upprättande av årsredovisningar

Budgetering och prognosarbete i nära dialog med verksamheten

Affärsstöd och ekonomiska analyser till avdelningschefer

Rapportering till Skatteverket och andra myndigheter

Löpande bokföring

Medverkan i interna och externa projekt

Deltagande i bransch- och koncerngemensamma utvecklingsgrupper

Driva digitalisering och effektivisering av ekonomiprocesser

Vi söker dig som har:

Högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande YH-utbildning

Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete

Goda kunskaper i ekonomisystem, gärna Unit4, Agresso eller liknande

Mycket goda kunskaper i Excel

God kommunikativ förmåga i svenska

Meriterande

Erfarenhet av kommunal redovisning eller redovisning i kommunala bolag

Kännedom om kommunala regelverk och offentliga krav

Erfarenhet av redovisning av anslutningsavgifter inom elnät och fiber.

Erfarenhet av digitaliseringsarbete inom ekonomiområdet.

Du är en person som är noggrann, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt. Du trivs i ett sammanhang där samverkan och långsiktighet står i centrum.
Vi erbjuder:

Ett meningsfullt arbete i ett stabilt kommunalt sammanhang

Ett arbetsklimat som präglas av samarbete, öppenhet och utveckling

Möjligheter till kompetensutveckling

Flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag

Trygg anställning med kollektivavtal och goda villkor

Anställningen:
Heltid och tills vidare.
Provanställning kan komma att tillämpas
Dagtid och flextid
Tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 mars. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta nedanstående personer:
Ekonomichef Sara Norgren, 0240-66 06 11
HR-ansvarig Veronica Lundberg, 0240-66 88 12

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bärkehus AB (org.nr 556527-4023)
Gunnarvägen 7 (visa karta)
777 34  SMEDJEBACKEN

Kontakt
Veronica Lundberg
veronica.lundberg@barkehus.smedjebacken.se
0240668812

Jobbnummer
9796457

Prenumerera på jobb från Bärkehus AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bärkehus AB: