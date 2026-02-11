Redovisningsekonom
Culligan Nordic Group
Culligan Nordic är en del av Culligan International Group, en global ledare inom vattenrening med huvudkontor i Chicago och verksamhet i över 90 länder. Med ca 400 anställda i Norden är vi en av regionens största aktörer inom dricksvatten, kaffe och storkök. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel. Vi är ett företag i tillväxt, och i Norden växer vi framför allt genom förvärv. Det skapar spännande möjligheter och ett högt förändringstempo - men samtidigt en stabil grund i en kapitalstark internationell koncern.
På Culligan värdesätter vi olikheter och inkludering. Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Därför ser vi gärna sökande i olika åldrar, kön och identiteter - oavsett vem du är är du välkommen hos oss. Känner du igen dig själv i rollbeskrivningen? Tveka inte att söka!
Tjänsten i korthet
Som Redovisningsekonom hos Culligan får du en central roll i vår nordiska ekonomiorganisation. Du ansvarar för löpande redovisning och finansiell rapportering för ett av våra bolag i Norden och säkerställer siffrorna håller hög kvalitet - varje dag, varje månad, varje bokslut!
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan struktur och förändring. Du jobbar med återkommande, metodiska processer som månadsbokslut, rapportering och avstämningar, samtidigt som du bidrar till att utveckla rutiner, arbetssätt och system i takt med att Culligan växer genom både förvärv och organisk tillväxt. Här blir du en viktig spelare i ett internationellt bolag med högt tempo och stora ambitioner, med Financeavdelningen som nav mitt i verksamheten.
Du kommer att:
Ansvara för löpande redovisning och månadsrapportering för ett av våra nordiska bolag enligt local GAAP och US GAAP
Genomföra avstämningar av balanskonton och säkerställa hög kvalitet i bokslut
Hantera moms, skatter och andra legala rapporteringskrav i aktuellt land
Förbereda och bidra till intern och extern rapportering (månad, kvartal, halvår och år)
Ge stöd internt i ekonomiska frågor gentemot andra funktioner i organisationen
Arbeta med förbättring av processer, rutiner och intern kontroll tillsammans med Accounting Manager
Delta i utveckling av arbetssätt kopplat till system, rapportering och koncernstruktur
Ha övergripande ansvar för att upprätta och kvalitetssäkra företagets årsredovisning, samt ha kontakt med revisorer och internationella stakeholders vid behov
De här boxarna tror vi att du checkar:
Några års erfarenhet av löpande redovisning - du känner dig trygg med eget ansvar för rollen
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller motsvarande kompetens som du byggt genom relevant arbetslivserfarenhet
Det är mycket meriterande om du har arbetat med redovisning i ett nordiskt land utanför Sverige
Du trivs i internationella miljöer, och har erfarenhet av flera redovisningsregelverk
Du är bekväm i Excel och van vid att arbeta i affärssystem
Kommunikation på engelska är inga problem för dig, både i tal och skrift
Erfarenhet av US GAAP eller IFRS är meriterande, men inget krav
Mest spännande av allt - vem är du utöver din erfarenhet?
Vi tror inte att framgång sitter i ett perfekt CV. Den sitter i mindset, engagemang och viljan att göra saker bättre - varje dag. Därför är vi minst lika nyfikna på vem du är som på vad du har gjort. Vi tror att du kommer trivas hos oss om du:
Är strukturerad och noggrann, med en stark känsla för kvalitet och ansvarstagande
Gillar att arbeta självständigt i dina arbetsuppgifter, men trivs i ett team där man samarbetar och stöttar varandra varje dag
Är nyfiken & lösningsorienterad, med ett öga för förbättring och effektivisering
Är prestigelös, flexibel och inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs
Har ett helhetsperspektiv, men också tålamod för det metodiska och återkommande arbetet inom accounting
Ditt team
Du blir en del av vårt nordiska accounting-team som idag består av flera redovisningsekonomer som ansvarar för arbetet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du rapporterar till Accounting Manager och arbetar nära Finance Manager, CFO, revisorer och internationella stakeholders. Du får en chef med tydligt fokus på struktur, kvalitet och utveckling - men också på trygghet, samarbete och ett prestigelöst klimat. Här finns både högt tempo och högt förtroende: initiativ uppmuntras, förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen och du får utrymme att påverka hur vi jobbar framåt. Ett kunnigt team där du får både utmana och utmanas!
Varför Culligan?
Vi växer snabbt, framför allt genom förvärv, och varje år adderas nya bolag till vår nordiska familj. Vi värdesätter tydliga mandat, hög kvalitet och tror starkt på att vi lyckas bäst tillsammans. Med stabila ägare, god lönsamhet och en klar riktning framåt har vi både trygghet i ryggen och blicken stadigt riktad mot framtiden. Vi hoppas att du vill vara med och bidra!
Plats
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Sollentuna, Stockholm.
Vi rekryterar löpande för den här tjänsten, och kommer att kontakta dig inom ett par veckor från ansökan. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Hos oss på Culligan gör vi mer än att leverera vatten - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
