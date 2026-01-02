Redovisningsekonom
2026-01-02
Är du grym på siffror och har koll på tysk bokföring?
Om tjänsten
Vi söker nu en redovisningsekonom med god kunskap i tysk redovisning och flytande tyska till vårt team i Sverige. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Norrtälje och innebär ett nära samarbete med verksamhetschefen och redovisningsbyrån lokalt i Tyskland.
Du kommer att ha en central roll i att säkerställa korrekt redovisning och ekonomiska processer kopplade till den tyska verksamheten, och fungera som en viktig länk mellan Sverige och Tyskland.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring enligt tyska redovisningsregler (HGB)
Månads- och årsbokslut för det tyska bolaget
Momsredovisning och andra skatterelaterade frågor kopplade till Tyskland
Kontakt med externa parter såsom revisorer och rådgivare i Tyskland
Ekonomisk rapportering och uppföljning
Meriterande: kunskap om löneprocessen
Kvalifikationer
Vi vill att du har:
Utbildning och några års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom
Praktisk erfarenhet av tysk bokföring och redovisning
Mycket goda kunskaper i tyska, i tal och skrift
Goda kunskaper i svenska
Goda kunskaper och vana att arbeta i Excel
Personliga egenskaper
Du trivs när du får ta ansvar, ifrågasätta arbetssätt och skapa ordning i siffror och processer. Du gillar att förstå helheten, reda ut det som är oklart och skapa struktur där det saknas. Du är noggrann utan att fastna i detaljer, strukturerad utan att bli fyrkantig och kommunikativ på ett sätt som skapar förtroende - även internationellt.
Hos oss får du
En ansvarsfull roll i en internationell organisation i förändring och utveckling
Möjlighet att strukturera upp och effektivisera ekonomiprocesser kopplade till den tyska verksamheten
Ett uppdrag där du säkerställer korrekta siffror, tydliga rutiner och full regelefterlevnad
En roll med stort förtroende där din erfarenhet gör verklig skillnad
Ansökan
Är du redo för en roll där internationellt samarbete, ansvar och utveckling står i fokus?
Skicka in ditt CV och personliga brev - vi ser fram emot att höra från dig och rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: linnea.ahlqvist@skytechab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkyTech AB
(org.nr 556558-8653), http://www.skytechab.se
Gäddvägen 5 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Jobbnummer
9667656