Redovisningsekonom
2026-03-23
Gillar du struktur, siffror som stämmer - och känslan när fakturaflödet bara flyter på?
Då kan du vara vår nästa redovisningsekonom!
Om rollen
Hos oss på SkyTech blir du en nyckelperson i vårt ekonomiteam på sex personer. Rollen har ett stort fokus på den dagliga redovisningen - där du ser till att allt rullar på korrekt, effektivt och i tid.
Du jobbar nära verksamheten och har en central roll i att säkerställa att både bokföring och kundfakturering håller hög kvalitet i en internationell miljö.
Tjänsten är tidsbegränsad till september 2027.
Vad du kommer att göra
Här är du med där det händer - varje dag:
Löpande bokföring (hjärtat i rollen)
Hantering av kundfakturor och fakturaflöden
Kundreskontra - uppföljning, avstämning och kontroll
Stöd vid månads- och årsbokslut
Vem är du?
Vi tror att du:
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Har några års erfarenhet av löpande redovisning
Har arbetat med kundfakturor och reskontra
Är noggrann, strukturerad och gillar att ha koll på detaljer
Trivs i en miljö där tempot kan variera
Har goda kunskaper i Excel (och gärna affärssystem)
Om oss på SkyTech
På vårt kontor i Norrtälje är vi 24 kollegor inom utveckling, HR, logistik och ekonomi. Här är det nära till beslut, högt i tak och en vardag där vi hjälps åt.
Vi har även fyra produktionsenheter och flera säljbolag runt om i Europa - vilket gör att du får arbeta i en internationell kontext, även i det dagliga redovisningsarbetet.
Tjänsten är placerad på SkyTechs huvudkontor i Norrtälje.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: linnea.ahlqvist@skytechab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkyTech AB
(org.nr 556558-8653)
Gäddvägen 5 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Jobbnummer
9814752