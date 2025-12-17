Redovisningsekonom
Randstad AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2025-12-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Är du en driven redovisningsekonom som vill arbeta på en av de största institutionerna i Linköping? Har du tidigare erfarenhet av redovisning och god förmåga att arbeta i bokföringssystem inom statlig sektor? Då har vi tjänsten för dig!
Som ekonom på Campusutvecklingsenheten är du involverad i en stor del av enhetens uppdrag och du arbetar nära enhetschefen och fastighetsdirektören vid Linköpings universitet. Din kompetens inom ekonomi är ett viktigt bidrag till utvecklingen av LiU:s lokaler och miljöer där vi bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning och erbjuder ett stort antal innovativa utbildningar. Enhetens huvuduppdrag är att utveckla LiU:s campus, förvalta lokaler och driva lokalprojekt för ett effektivt lokalutnyttjande. CE är en stödfunktion till kärnverksamheten och arbetar serviceinriktat. En del i att kunna utföra arbetet framgångsrikt är att ha många kontakter både inom universitetet och med andra lärosäten. Arbetet omfattar kärnuppgifterna i ekonomiarbete där du upprättar budgetar och bokslut samt gör ekonomiska uppföljningar, internkontroller och kostnadsfördelningar. Du har en stödjande och rådgivande roll i ekonomiska frågor samt verkar för att ekonomiska regelverk efterlevs. Med pedagogiska presentationer visualiserar du data och förklarar ekonomiska samband för ledning och övriga medarbetare i verksamheten. Då LiU:s verksamhet är i en internationell miljö innebär arbetet ibland att kommunicera och presentera ekonomiska resultat på engelska. Du medverkar i utvecklingen av processer och rutiner.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga krav i kravprofilen är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Detta är en konsultroll med start omgående och kommer att fortlöpa fram till och med augusti, med chans till förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande och sista dag att ansöka är 2026-01-06. Ifall denna tjänst passar dig, sök redan idag!
Ansvarsområden
Arbete i ekonomisystemet Raindance
Projektkalkyler, projektavstämningar, projektrapportering
Uppföljning av utfall mot budget och prognos
Bokslutsarbete vid kvartal-, tertial- och årsskifte
Underlag för kundfakturering
Information och stöd i ekonomifrågor
Kvalitetssäkring, månadsrutinerKvalifikationer
examen från 3-årigt gymnasium och minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete ELLER 3 årig universitets-/högskoleutbildning med inriktning ekonomi ELLER 2 årig YH-utbildning med inriktning ekonomi och minst 1 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
erfarenhet av statlig redovisning
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9650938