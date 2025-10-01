Redovisningsekonom
2025-10-01
Järfälla kommun är en expansiv kommun med höga ambitioner där du får möjligheten att bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill delta i vårt spännande utvecklingsarbete framöver!
Vill du vara med och stärka kommunens redovisningsområde? Vi är i en fas där vi aktivt stärker vår enhet inom redovisning. Som redovisningsekonom kommer du spela en nyckelroll gällande kommunens bokslut och finansiella rapportering.
Vi söker nu två redovisningsekonomer till avdelningen Ekonomi och upphandling på Kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen består idag av 35 personer med tre enheter; enheten för styrning och controlling, redovisningsenheten och upphandlingsenheten.
I rollen som redovisningsekonom ansvarar du för den löpande bokföringen och avstämningarna. Du ansvarar även för delar av bokslutsprocessen och bidrar till årsredovisningen. En viktig del är att kunna genomföra kontoanalyser samt att kvalitetssäkra redovisningen. Tillsammans med engagerade kollegor arbetar du med interna kontroller och bidrar till att våra processer ständigt förbättras och effektiviseras.
Du blir en uppskattad och viktig resurs som ger stöd och svar på redovisningsfrågor till kollegor inom hela kommunen. Vi tror på utveckling och innovation, och därför är din förmåga att dokumentera och förbättra rutiner en nyckelfaktor i ditt uppdrag, liksom din förmåga att samverka med andra förvaltningar och enheter.Kvalifikationer
Du har en relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av kommunal redovisning eller redovisning inom offentlig sektor. Du uttrycker dig väl i svenska, både muntligt och skriftligt, och är van att använda Officepaketet, framför allt Excel. Har du dessutom erfarenhet av kommunal förvaltning och CGI Raindance ser vi det som ett stort plus!
För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och analytisk person med god samarbetsförmåga. Du har erfarenhet av att samordna och leda andra. Du planerar ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv och kan prioritera utifrån vad situationen kräver.
Vad får du hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara självgående men också samarbeta tätt med engagerade kollegor. Du får möjlighet att påverka och utveckla både ditt eget arbete och våra gemensamma processer. Vi värdesätter ett positivt och prestigelöst arbetssätt där du kan växa och bidra med din kunskap.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i en organisation som värnar om kvalitet och utveckling? Välkommen att söka tjänsten som redovisningsekonom hos oss!
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter.
