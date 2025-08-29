Redovisningsekonom
Westmatic i Arvika AB / Redovisningsekonomjobb / Arvika Visa alla redovisningsekonomjobb i Arvika
2025-08-29
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Westmatic i Arvika AB i Arvika
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om Westmatic
Westmatic utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för tunga fordonstvättar samt erbjuder unika lösningar för vattenrening inom industrin. Vår styrka ligger i att hjälpa kunder att skapa lönsamma affärer - både för dem och för miljön.
Att jobba på Westmatic ger dig möjligheten att utvecklas inom ett internationellt företag. Vi finns idag på marknaden i Norden, USA, Kanada och Australien.
Vi är ett expansivt bolag med korta beslutsvägar och högt i tak. Westmatic ingår i den börsnoterade koncernen Lagercrantz Group.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi arbetar efter principen frihet under ansvar. Du blir en del av vårt administrativa team på fyra personer, där vi stöttar och hjälper varandra vid behov. Hos oss får du frihet att själv planera ditt arbete och möjlighet att påverka.
Vi använder Monitor som affärssystem och Cognos för rapportering till våra ägare. Rollen som redovisningsekonom är varierande med uppgifter inom redovisning för både svenska och utländska bolag.
Vi värdesätter en positiv inställning och ser gärna att du bidrar till en arbetsmiljö där vi både presterar och har roligt.Dina arbetsuppgifter
Stötta våra bolag med beslutsunderlag
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Fakturering och påminnelsehantering
Avstämningar
Projektredovisning med successiv vinstavräkning
Hantering av lager, leverantörs- och kundreskontra
Kontakt med revisorer
Skatt och övrig myndighetsrapportering
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete inom ekonomi och som trivs med att utveckla rutiner och driva förbättringar. Har du tidigare erfarenhet från ett börsnoterat bolag är det meriterande.
Du är analytisk och pedagogisk, och kan förklara ekonomiska termer på ett sätt som även "icke-ekonomer" förstår. Som person är du målinriktad, initiativtagande, strukturerad och noggrann. Eftersom arbetstakten ibland är hög ser vi att du är stresstålig och kan prioritera rätt.
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett härligt gäng som genom våra olikheter skapar ett starkt team. Vi erbjuder bland annat:
Eget gym på arbetsplatsen
Förmånligt friskvårdsbidrag
Privat vårdförsäkring
Flextid och möjlighet att styra över din arbetstid
En prestigelös arbetsmiljö där egna initiativ uppskattas
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - urvalsprocessen sker löpande.
Välkommen till Westmatic!
Vi har valt att sköta rekryteringen själva och undanber oss därför kontakt från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: ansokan@westmatic.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westmatic i Arvika AB
(org.nr 556326-7185), https://www.westmatic.se/
Fallebergsvägen 28 (visa karta
)
671 29 ARVIKA Kontakt
HR-ansvarig
Lisa Fager Stensson lisa.fager@westmatic.com 0570-72 76 59 Jobbnummer
9482666