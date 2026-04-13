Redovisningschef
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad chef med flerårig erfarenhet av operativt redovisningsarbete? Motiveras du av utvecklingsarbete? Då kan du vara den vi söker.
SiS är en myndighet i stor förändring och vi bedriver många spännande och utvecklande projekt inom redovisning och ekonomistyrning. För att säkerställa stabila förutsättningar för en god redovisning och ekonomistyrning i vardagen det dagliga arbetet och samtidigt skapa möjligheter för utveckling, söker vi nu en chef till vår redovisningsenhet. Redovisningsenheten är en del av myndighetens ekonomisektion och som enhetschef rapporterar du till myndighetens ekonomichef.
Enheten ansvarar för myndighetens finansiella redovisning, bokslut, betalningar och löpande ekonomiska frågor. Till uppgifterna hör också att utveckla och uppdatera interna rutiner för redovisning, betalningar, utlägg med mera. I enhetens uppdrag ingår också att kommunicera och ge support till och utbilda SiS-anställda i dessa frågor, både på huvudkontoret och på SiS cirka 30 institutioner, placerade från norr till söder inom Sverige. På enheten arbetar för närvarande sju medarbetare.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhetens uppgifter. Ansvaret omfattar också att säkerställa och kvalitetssäkra hela redovisningsprocessen, från faktura till bokslut, analys och årsredovisning.
Du har goda kunskaper om intern styrning och kontroll och kan på ett pedagogiskt sätt omsätta dina expertkunskaper efter verksamhetens behov. Som chef för redovisningsenheten har du fullt verksamhets-, budget och personalansvar samt inkluderat arbetsmiljöansvar för enheten. Vidare ingår det att säkerställa kontinuerligt förbättringsarbete, normering och praxis inom SiS sakområden så att myndigheten arbetar likvärdigt, rättssäkert och effektivt.KvalifikationerKvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen med inriktning redovisning, alternativt annan likvärdig utbildning som SiS bedömer relevant
Aktuell chefs- eller ledarerfarenhet, företrädesvis inom en ekonomifunktion
Erfarenhet av redovisning inom offentlig sektor
Hög IT-mognad med goda kunskaper i Officepaketet, främst i Excel
God förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av redovisning inom statlig sektor
Operativ erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP (f.d UBW/Agresso)
Operativ erfarenhet av Visma Proceedo
Erfarenhet av digitalisering inom ekonomi- och redovisningsområdet
För att trivas i rollen har du god förmåga att styra och leda verksamheten och medarbetarna med fokus på resultat. Du leder och prioriterar i en komplex verksamhet med målet att utveckla verksamheten inom ramen för god förvaltningskultur.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan med aktuell CV och personligt brev i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 maj 2026.
Referensnummer: 2.9.1-4124-2026
Tester ingår som en del i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!Kontaktperson för detta jobb
Annika Ribbing
Sektionschef
010-453 45 12
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77
Isabelle Strid
Facklig kontakt, SACO-S
010-453 40 68
Adham Abu-Sultan
SEKO
010-453 22 05 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Svetsarvägen 10 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Annika Ribbing 010-4534512 Jobbnummer
9851996