Redovisningschef
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi kommer från den 1 september 2026 sitta i helt nyrenoverade centrala lokaler i Göteborg, ett stenkast från Gustav Adolfs Torg.Dina arbetsuppgifter
Är du vass på redovisning, ekonomisystem och har bra ledaregenskaper?
Vi är 25 personer som arbetar med förvaltningens planering, budget, redovisning och uppföljning. Stadsmiljöförvaltningen har ett brett förvaltningsuppdrag och har en driftomsättning på ca 3 miljarder och en investeringsbudget på 1,2 miljarder per år.
Vår redovisningsenhet har en mycket viktig roll och uppgift i att säkra och utveckla en effektiv och ändamålsenlig redovisning i en expansiv och omfattande verksamhet. Som redovisningschef leder du bokslutsarbetet tillsammans med medarbetarna, och du ansvarar för våra ekonomi- och stödsystem. Du ansvarar också för att vidareutveckla rutiner och processer för redovisningsarbetet. Som nära stöd i arbetet har du två redovisningssamordnare för gruppen och till din hjälp har du ca 10 medarbetare på enheten.
Som enhetschef leder du bokslutsarbetet tillsammans med medarbetarna, och ansvarar för våra ekonomi- och stödsystem såsom Agresso och Proceedo. Du behöver därför trivas i en ledarroll där du leder med engagemang och med ett coachande förhållningssätt, stödjer du dina medarbetare i deras uppdrag och utveckling, och verkar för en god och hållbar arbetsmiljö.
Du kommer arbeta nära ekonomichef och vår controllerchef i ekonomiavdelningens ledningsuppdrag och du ingår i förvaltningens chefsgrupp. Du har en viktig rådgivande roll till organisationens chefer och medarbetare, har möjlighet att ingå i olika nätverk och har ett brett kontaktnät även inom staden i olika sammanhang. Kvalifikationer
För att söka tjänsten ser vi att du har en kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning eller erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, framför allt inom redovisning och därigenom har du goda redovisningskunskaper och förståelse för rättvisande resultat, perioder och flöden i olika processer. Du har givetvis goda IT-kunskaper och god förmåga att lära dig nya system.
Vi ser att du har goda ledaregenskaper och minst tre års erfarenhet i form av tidigare chefskap. För oss är det av stor vikt att du trivs med, samt har en fallenhet för att leda andra.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentligt styrd organisation och/eller erfarenhet av investeringsredovisning, projektredovisning och mångfasetterad verksamhet.
Som person har du har förmågan att se helheten, tänka långsiktigt och strategiskt men också kunna gå ner på detaljnivå vid behov. I tjänsten ingår att driva och fatta beslut i både operativa och strategiska frågor, vilket betyder att du ska vara kommunikativ och skapa dialog samt kunna samarbeta både internt och externt. Det är viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.
För att lyckas i arbetet hos oss krävs att du är ansvarsfull, prestigelös, strukturerad, analytisk och pedagogisk samt har förmåga att kommunicera och skapa goda relationer med andra. Du ser möjligheter och drivs av att bidra till utveckling. Du har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt konsultativt. Vi vill också att du kan arbeta långsiktigt och metodiskt med förändrings- och utvecklingsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9843319