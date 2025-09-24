Redovisningschef
Wise Professionals AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Vi söker en trygg och engagerad redovisningschef till Förvaltaren, ett samhällsviktigt bolag med fokus på långsiktig förvaltning och hållbar utveckling. Som redovisningschef har du ett övergripande ansvar för redovisningsfunktionen och leder ett team bestående av fem ekonomer.
Rollen är både strategisk och operativ - du arbetar nära verksamheten och har en central roll i att säkerställa att redovisning, bokslut och rapportering håller hög kvalitet och följer gällande regelverk. Du rapporterar till ekonomichefen och är en nyckelperson i bolagets ekonomifunktion.
Ditt ansvar innefattar att:
Leda och utveckla redovisningsteamet med fokus på kvalitet, effektivitet och kompetensutveckling
Säkerställa korrekt och rättvisande löpande redovisning, månads-, tertial- och årsbokslut, bolags- och fastighetsdeklarationer.
Ansvara för att upprätta och kvalitetssäkra koncernredovisningen (enbart för Förvaltarens koncern, ej hela bolagskoncernen)
Vara delaktig i bolagets prognos- och budgetprocess.
Driva och utveckla rutiner och processer inom redovisning, leverantörsreskontra och intern kontroll
Säkerställa att redovisningen uppfyller krav enligt K3 och god redovisningssed
I samband med fastighetstransaktioner vara behjälplig med redovisnings- och skatterelaterade frågor.
Hantera kontakter med revisorer, myndigheter och andra externa parter
Bidra med analys och beslutsunderlag ur ett redovisningsperspektiv till ledning och verksamhet - med ett affärsmässigt fokus.
Fungera som ett stöd till övriga delar av verksamheten i redovisnings- och uppföljningsfrågor.
Om dig
Känner du igen dig i värdeord som "vi gillar människor, vi lyssnar nyfiket och vågar utmana och vi säger och gör saker vi kan stå för"? Då är Förvaltaren rätt plats för dig. Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom redovisning eller revision, gärna från fastighetsbranschen. Du har erfarenhet av ledarskap och trivs i en roll där du både får arbeta detaljorienterat och samtidigt ta ett helhetsansvar.
Du har i flera år självständigt ansvarat för årsredovisning, bokslut, deklarationer och kontakt med revisorer i ett K3- eller IFRS-bolag. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av att effektivisera och utveckla arbetet inom redovisning och har du erfarenhet från systemimplementationer är det meriterande.
Som person är du en trygg ledare med god förmåga att motivera och utveckla dina medarbetare. Du har ett öga för kvalité och är strukturerad i ditt arbetssätt. Vidare söker vi dig som är duktig på att samarbeta och är en duktig kommunikatör.
Förvaltarens erbjudande
För oss är det viktigt att kunna kombinera karriär med ett privatliv där det finns utrymme för dina prioriteringar. Vi erbjuder därför en flexibel arbetsvardag med möjlighet att välja var du vill jobba tre dagar i veckan och en uppskattad arbetstidsförkortning på sommarhalvåret.
På Förvaltaren blir du en del av en arbetsgemenskap med sunda värderingar och en mångfald av medarbetare som tillsammans skapar attraktiva och trygga bostadsområden där människor trivs och mår bra.
Att vi har stolta, nöjda och engagerade medarbetare som gärna rekommenderar Förvaltaren som arbetsgivare - det visar vår medarbetarundersökning år efter år. Vi har också uppskattade ledare och ett ledarskapsindex som ligger långt över Sverigesnittet.
Om Fastighets AB Förvaltaren
Förvaltaren är Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag och har sedan starten 1947 varit med att bygga och utveckla det moderna Sundbyberg. Genom att äga, utveckla och förvalta hyresrätter och lokaler bidrar våra ca 150 anställda till ett växande Sundbyberg och en levande och hållbar stad.
För att vi ska vara långsiktigt framgångsrika navigerar vi och följer upp verksamheten utifrån fem områden; Attraktiva bostadsområden, Trygghet och trivsel, Klimat- och resurseffektiv verksamhet, Attraktiv arbetsplats samt Ekonomiskt ansvar. Förvaltaren har stort fokus på hållbarhet och är miljöcertifierat enligt ISO 14 001.
Har vi fångat ditt intresse?
I den här rekryteringen samarbetar Förvaltaren med Eqonomy/Wise Professionals. Du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på eqonomy.se och du får då svara på några korta frågor, vi tar inte emot ansökningar via mejl. Om du går vidare i processen kommer du senare att få genomföra två arbetspsykologiska tester och för slutkandidaten även en bakgrundskontroll. Vänligen notera att annonsen kommer att vara aktiv under semesterperioden och att det därför kan dröja till slutet augusti innan vi kan återkoppla i processen.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jonatan Lundberg via jonatan.lundberg@eqonomy.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
EQonomy Jobbnummer
9525133