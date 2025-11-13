Redovisningsansvarig till Saps
2025-11-13
Om Saps
Saps betyder "livskraft" på engelska, vilket är en passande beskrivning av vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder högkvalitativ service inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Saps kultur präglas av oräddhet inför nya idéer, enkelhet i allt vi gör, flexibilitet i en föränderlig värld och ansvarsfullhet gentemot våra kunder, partners och varandra. Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Idag finns vi på den svenska marknaden med cirka 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Vi ställer höga krav på engagemang, kompetens och initiativförmåga hos våra medarbetare. I gengäld erbjuder vi stort utrymme och stöd för egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder.
Om rollen
Som redovisningsansvarig hos oss kommer du att driva ekonomiavdelningens arbete framåt. Vi ser att du har minst 3-års erfarenhet av kvalificerad redovisning och du är trygg i hela ekonomiflödet. Du har ett öga för detaljer och är alltid redo att hjälpa till där det behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Månads- och årsbokslut
Löpande bokföring och redovisning
Avstämningar
Resultatuppföljningar
Skatt- och momsrapportering inkl. periodisk sammanställning
Personalkostnader, bokföring löner (lönehanteringen sköts av extern part)
Likviditetsanalyser och betalningar
Orderhantering
Fakturering och påminnelsehantering
Indexregleringar
Kundreskontra och leverantörsreskontra
Personaladministration kan förekomma vid behov
Inköpsarbete tillsammans med inköpsansvarig
Vi är ett sammansvetsat team där alla tar ansvar för sina uppgifter och stöttar varandra när det behövs. Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor inom organisationen, så vi söker dig med god social förmåga, lätt för att samarbete och är självgående.
Du är prestigelös, har en positiv inställning och värderar noggrannhet högt. Din arbetslivserfarenhet väger tyngre än dina formella studier - vi ser till vem du är och vad du kan åstadkomma! Du trivs bäst på plats på vårt kontor, bara ett stenkast från Avenyn.
Vad vi erbjuder
Våra värdeord är oräddhet, enkelhet, flexibilitet och ansvarsfullhet och dessa ligger till grund för vårt gemensamma arbete och mål:
Vår enkelhet, flexibilitet och oräddhet märks i vår entreprenörsanda, laganda och vårt kundfokus.
Vi arbetar med eget ansvar som del i ett team med ett gemensamt mål vilket bidrar till att vi är ansvarsfulla - vi håller alltid vad vi lovar.
Framgångsrika medarbetare hos oss oavsett funktion präglas av att de är drivna och handlingskraftiga samt att de har ett visst mått av entreprenörskap. Vi lägger mycket fokus på att alla våra medarbetare skall känna en samhörighet och trygghet och vi både mäter och följer noga upp att våra medarbetare har de bästa förutsättningar för att trivas på jobbet.
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer om oss på www.saps.se
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saps Service Management AB
(org.nr 556701-7115), https://saps.se Arbetsplats
Kontakt
Stefan Emericks 0703-724953
Stefan Emericks 0703-724953 Jobbnummer
9602312