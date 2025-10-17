Redovisningsansvarig
Morninglight Sweden Operations AB ingår i koncernen Elify Energy Group som driver 13 elhandelsbolag i Norden och vi tillhandahåller el till kunder i både Sverige, Danmark, Norge och Finland. Att vara en del av oss innebär en fartfylld resa som uppmuntrar till ansvarstagande och såklart att ha kul på jobbet!Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsansvarig får du en central och affärsnära roll i företaget. Du ansvarar för att leda och utveckla redovisningsfunktionen och säkerställa hög kvalitet i det löpande ekonomiarbetet. Du rapporterar direkt till ekonomichefen där du bidrar med ekonomisk analys, styrning och strategiskt beslutsstöd. Du arbetar tätt tillsammans med bokföringsenheten och ni utgör ett kompetent team. Du samarbetar också med bolagens ekonomiavdelning, både i Sverige och även med våra bolag i Norge och Finland.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
Ansvara för löpande bokföring, månads- och årsbokslut samt årsredovisning
Ansvara för koncernbokslut
Ansvara för moms och skattedeklarationer
Arbetsledning av bokföringen inför bokslut
Kassaflödesanalyser och resultatuppföljning
Budget- och prognosarbete
Ansvara för kundfordringar, leverantörskontra, huvudbok och skatter
Rapportering till ekonomichef och ledningen
Bistå vid revisioner och hantera kontakter med externa samarbetspartners
Utveckling av interna rutiner och systemstöd
Vi söker dig som:
Har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi/redovisning
Har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Har god erfarenhet av bokslut, års- och koncernredovisningar och ekonomisk rapportering
Är van att arbeta självständigt och ta ett helhetsansvar
Trivs med en blandning av operativt, taktiskt och strategiskt arbete
Har god kommunikativ förmåga
Har goda IT-kunskaper
Meriterande erfarenheter:
Bakgrund som revisor eller redovisningskonsult
Arbetat i Capego och Fortnox
Vi erbjuder dig:
En roll i en stabil och långsiktig koncern
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ekonomichefenOm tjänsten
Anställningsvillkor: 6 månaders provanställning, som per automatik övergår till en tillsvidaretjänst.
Arbetstider: Vardagar, 07:30-16:30.
