Red Hat Enterprise Linux tekniker
Skatteverket / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2026-01-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med RHEL-drift i en av Sveriges största it-miljöer? Skatteverket stärker it-leveransen till fler myndigheter och söker en Linux-tekniker som vill arbeta med it-drift i kritiska miljöer.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som Linux-tekniker blir du en del av driftteamet på Skatteverkets tekniska tjänsteenhet (STT), där vi arbetar med komplexa lösningar byggda på ledande teknologi för att säkerställa stabilitet och möta höga krav på tillgänglighet och it-säkerhet. I rollen blir du en central del i ett kompetent team med fokus på RHEL och PaaS-tjänster, där ditt arbete har direkt betydelse för en tillgänglig och säker drift.
I den här rollen arbetar du i ett team med daglig operativ Linuxdrift. Du utför driftsättningar i produktionsmiljöer och ansvarar för underhåll och hantering av Linuxmiljöer enligt beställning. Du arbetar med incident- och larmhantering, deltar i problemutredningar och bidrar till det kontinuerliga effektiviseringsarbetet genom att föreslå förbättringar.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens och teknikutveckling. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet.
I tjänsten ingår beredskap enligt schema samt arbete vid planerade servicefönster. Arbetet sker på plats på kontoret i Sundbyberg. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy
I det här jobbet ska du:
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ta ansvar för dina uppgifter och kunna arbeta självständigt
- ha god samarbetsförmåga, vara god lagspelare, hjälpsam och ha ett gott bemötande
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Du ska även ha:
- relevant högskoleutbildning inom it alternativt arbetslivserfarenhet inom ovanstående områden som arbetsgivaren bedömer relevant
- flerårig, relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av Red Hat Enterprise Linux-drift och administration
- relevant arbetslivserfarenhet av automationsverktyg och scriptning, exempelvis Ansible
Det är önskvärt med:
- relevant erfarenhet av drift i stora it-miljöer
- arbetslivserfarenhet av nätverk och lagringslösningar i virtuella miljöer
- erfarenhet av arbete i middlewaremiljöer, inklusive applikations- och webbservrar som Weblogic Server, Tomcat och Apache
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Robert Maric robert.maric@skatteverket.se Jobbnummer
9674831