Recreation Instructor
Vill du forma framtidens fritidshem i en internationell miljö?
Plats: Internationella Engelska Skolan (IES)
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: enligt överenskommelse
Brinner du för att förvandla elevernas fria tid till en arena för upptäckarglädje, trygghet och personlig utveckling? Vill du arbeta på en skola där struktur, professionalism och internationell gemenskap möts? Då är det dig vi söker!Om oss på IES
Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges mest betrodda friskolor med över 30 000 elever. Hos oss möts du av en levande, tvåspråkig miljö där vi kombinerar en tydlig pedagogisk vision med ett starkt fokus på studiero och akademisk utveckling. På vårt fritidshem är verksamheten en central del av elevens hela skoldag – och nu söker vi dig som vill leda och utveckla det arbetet tillsammans med oss.Din roll hos oss – Kreativitet, ledarskap och gemenskap
Som legitimerad fritidslärare/fritidspedagog hos oss har du ett av skolans viktigaste uppdrag. Du väcker nyfikenhet och skapar en meningsfull fritid där varje elev får möjlighet att glänsa utifrån sina egna förutsättningar.
• Skapa magi i vardagen: Du planerar, genomför och utvärderar aktiviteter som utmanar, inspirerar och introducerar nya kunskaper och uttrycksformer.
• Bygga starka relationer: Genom ett tryggt ledarskap uppmuntrar du till social gemenskap, stärker grupprelationer och ser till att alla elever känner sig sedda och inkluderade.
• Samarbete i fokus: Du arbetar i ett tätt och stöttande team och har ett nära samarbete med vår fritidskoordinator för att driva verksamheten framåt.
• Digitalt lärande: Du använder interaktiva verktyg och dokumentation som en naturlig och rolig del av undervisningen.Vem är du?
Vi söker dig som tycker att fritidshemmet är den absolut mest spännande platsen att arbeta på! Du sprider positiv energi, är flexibel och räds inte att tänka i nya, kreativa banor.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
• Du är legitimerad Lärare mot fritidshemmet alternativt legitimerad fritidspedagog.
• Du är väl grundad i läroplanen och styrdokumenten, och drivs av att arbeta målinriktat för att höja kvaliteten i verksamheten.
• Du är en skicklig relationsbyggare som kommunicerar på ett tydligt och välkomnande sätt med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Eftersom vi är en internationell skola kommunicerar du obehindrat på både svenska och engelska (i tal och skrift).Vad vi erbjuder dig
• En internationell, dynamisk och stimulerande arbetsplats där du gör skillnad på riktigt.
• Ett starkt och engagerat arbetslag med en närvarande fritidskoordinator.
• Tydliga strukturer och goda möjligheter till professionell utveckling.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet – din passion och ditt driv är det som kommer att göra skillnad för våra elever!Låter detta som ditt nästa drömjobb?
Välkommen med din ansökan,CV och personligt brev, via http://www.engelska.se/careers
. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://upplandsvasby.engelska.se/
Smedbyvägen 8C (visa karta
)
194 30 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Upplands Väsby Kontakt
Cecilia Hamren cecilia.hamren.vasby@engelska.se 072-9868950
