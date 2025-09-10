Recreation Instructor
2025-09-10
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Vi söker just nu en kvalificerad fritidsledare till vårt fritidsteam. Som fritidsledare på IES Sigtuna kommer du att arbeta med att leverera omsorg och stöd före och efter skoltid till våra elever i F-6 och ansvara för att undervisa i enlighet med den nationella fritidsläroplanen. Förutom att utföra ovanstående uppgifter kommer du också att ansvara för att ge specialiserat stöd till eleverna baserat på deras individuella behov. Vi söker personal som, precis som vi, tror på att ge eleverna möjlighet att förverkliga sin fulla potential, oavsett bakgrund. Du måste också vara kunnig och passionerad när det gäller utbildning och barn. Du ska ha verktygen för att skapa en lugn miljö och kunna inspirera eleverna.
Du ingår i en arbetsgrupp som tillsammans planerar och utvecklar fritidsverksamheten. Du förstår vikten av att samarbeta med dina kollegor, upprätthålla rutiner och regler, se möjligheter, ta stort eget ansvar samt ha ett vänligt och respektfullt bemötande mot alla du möter i arbetet. Vidare måste du ha en god förmåga att skapa positiva relationer med elever, vårdnadshavare och personal. Ytterligare egenskaper vi söker är att du kan arbeta strukturerat, men samtidigt vågar vara flexibel. Förmågan att leda i grupp för att motivera och skapa delaktighet är oerhört viktig. Du arbetar bra i team, men kan också ta egna initiativ.
Vi sätter barnet i centrum under hela skoldagen. Vi har en positiv inställning till elevers och kollegors förmågor och vi reflekterar ständigt över hur vi som vuxna tillsammans kan påverka den undervisning vi bedriver i en positiv riktning.
Den här personen bör vara behörig inom något av följande områden:
• Fritidspedagog
• Fritidsledare
• Fritidslärare
• Lärare mot fritidshemmet
IES Sigtuna är en internationell skolmiljö, därför är flytande kunskaper i både engelska och svenska meriterande.
Internationella Engelska Skolan Sigtuna är belägen i ett nybyggt grönområde i Sigtuna kommun och ståtar med den historiska och vackra staden Sigtuna. IES Sigtuna är en skola där varje elev blir sedd och hörd och där du får möjlighet att göra skillnad i deras liv.
Internationella Engelska Skolan är en verkligt internationell skola. Vi har personal och elever från hela världen som bidrar till en dynamisk internationell atmosfär. Våra skolor är tvåspråkiga med upp till 50% av undervisningen på engelska och följer den svenska nationella läroplanen.
Ansök nu och se till att ladda upp ditt CV och ditt personliga brev på vår IES Careers-webbplats.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
